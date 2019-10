Mario Kart Tour è stato scaricato oltre 100 milioni di volte durante il primo mese

Tramite i dati del sito Sensor Tower veniamo a conoscenza che Mario Kart Tour ha totalizzato oltre 100 milioni di download su dispositivi mobile.

É passato poco più di un mese dal rilascio di Mario Kart Tour per dispositivi mobile iOS e Android. Le statistiche del giorno del lancio del titolo sembravano già molto buone ma i nuovi dati stilati dal sito Sensor Tower rivelano oggi che Mario Kart Tour è stato scaricato oltre 123 milioni di volte durante il suo primo mese.

Sensor Tower notifica che Mario Kart Tour ha accumulato 123,9 milioni di download unici tra App Store e Google Play. Questo lo rende il lancio del gioco mobile di maggior successo di Nintendo, in termini di download. Super Mario Run è stato scaricato 21,8 milioni di volte durante il suo primo mese, seguito da Animal Crossing: Pocket Camp a 19,1 milioni di download.

In termini di ricavi, Mario Kart Tour ha generato finora 37,4 milioni di dollari grazie alle spese totali dei giocatori, con una media di 0,26 dollari spesi per singolo giocatore. Questo rende Mario Kart Tour il secondo gioco per dispositivi mobili di maggior successo di Nintendo, mettendosi in coda ai 67,6 milioni di dollari incassati da Fire Emblem Heroes durante il suo primo mese.

Vi ricordiamo che Mario Kart Tour è disponibile per smartphone con sistemi operativi iOS e Android, scaricabile nei rispettivi negozi App Store e Google Play. Siete anche voi tra gli oltre 100 utenti che hanno scaricato Mario Kart Tour? Diteci la vostra sul titolo di kart mobile Nintendo.