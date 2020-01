Mario Kart Tour: al via il secondo test beta

Mario Kart Tour, titolo mobile di casa Nintendo, è riuscito ad accogliere migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo. Nonostante le critiche causate principalmente dalla sua componente fin troppo Pay to win, il gioco rispecchia alla perfezione, o quasi, lo spirito competitivo dei famosissimi giochi di corsa di Mario e soci tanto da aver aggiunto una vera funzione competitiva online.

La prima beta per testare il multiplayer fu un vero e proprio successo, ma potevano partecipare solo i giocatori con un gold pass, abbonamento esoso che viene venduto in game alla cifra di 4.99€ al mese. Come dichiarato quest’oggi con un tweet sull’account ufficiale di Mario Kart Tour, la seconda fase di test sarà aperta a tutti i giocatori indipendentemente dall’acquisto o meno di un gold pass.

A second multiplayer test is on the way, and this time all players can join in, not just #MarioKartTour Gold Pass subscribers. Further details will be posted here and in-game soon, so buckle up and start your engines! pic.twitter.com/8l3YVEabll — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) January 21, 2020

Come possiamo vedere dal tweet in questione, gli sviluppatori stanno invogliando i giocatori a unirsi e a provare questo evento. Nonostante i difetti e le pesanti accuse fatte presenti dai giocatori agli sviluppatori, il gioco mobile del famoso franchise grazie a questa aggiunta potrebbe rilanciarsi e dar vita a una vera e propria rinascita; del resto proporre un abbonamento mensile per incentivare e aiutare la gente a sbloccare nuovi kart ed equipaggiamenti vari non è proprio una buona idea.

Se volete provare la funzione online ricordiamo che la seconda fase di test è stata attivata proprio in queste ore, quindi se volete divertirvi a scaraventare fuori i vostri avversari a suon di banane e gusci rossi questa è l’occasione giusta. Ricordiamo inoltre che Mario Kart Tour è disponibile per i dispositivi iOS ed Android. Cosa ne pensate del gioco? Anche voi non ritenete giusto la componente Pay to Win nei videogiochi mobile? Scrivete qui nei commenti come al solito.