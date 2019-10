Mario Kart Tour: Waluigi si aggiunge alla gara

Sin dal lancio del titolo mobile Mario Kart Tour, gli appassionati hanno chiesto a gran voce l’aggiunta di un personaggio a tutti molto caro, Luigi. A differenza della sua nemesi Waluigi in Super Smash Bros Ultimate però, il fratello di Mario era stato promesso dagli sviluppatori come personaggio giocabile, ma stranamente non era ancora stato aggiunto al roster dei personaggi selezionabili.

Approfittando dell’imminente uscita di Luigi’s Mansion 3 e dell’evento di Halloween, Nintendo ha deciso di annunciare ulteriori aggiunte al suo nuovo titolo mobile. Oltre all’idraulico baffuto verde sarà aggiunto il circuito ispirato a Luigi’s Mansion, mentre come nuovi personaggi si uniranno anche King Boo e Waluigi.

Waluigi can't stand by and watch while Luigi gets all the attention…so he's decided to join the #MarioKartTour game in the next tour! He's packing an offense-oriented special skill, so Luigi has a lot more to watch out for than just ghosts! pic.twitter.com/uNkM6mNn3N

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) October 20, 2019