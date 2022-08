Manca sempre meno al giorno di lancio di Mario + Rabbids Sparks of Hope, la nuova avventura spaziale targata Ubisoft Milano che ci riporterà nel fantastico mondo di Mario + Rabbids. In attesa di poter mettere le mani sulla nuova esclusiva Nintendo Switch, il team italiano ha ancora da festeggiare un importante traguardo superato dal primo amatissimo capitolo del titolo che mischia il regno dei funghi di Mario alle irrefrenabili follie dei Rabbids di Ubisoft.

Mario + Rabbids Kingdom Battle è sul mercato da ben cinque anni, e sebbene possano sembrare tanti per un videogioco, il fortunato titolo per Nintendo Switch continua ad andare molto forte sulla console ibrida. Il gioco, infatti, è riuscito a raggiungere la bellezza di 10 milioni di giocatori e ad annunciare la lieta notizia è stata direttamente Ubisoft pubblicando un post celebrativo sul proprio account Twitter ufficiale.

Questa prima folle avventura che mischia i personaggi del franchise di Mario e i Rabbids è stata accolta con grande entusiasmo fin dai primi istanti di vita sia dal pubblico che dalla critica, e fino ad oggi i giocatori sono cresciuti sempre di più. Tutto questo amore per il titolo non ha fatto altro che aumentare in questi mesi, dopo che Ubisoft Milano ha annunciato data e ulteriori dettagli su Sparks of Hope, il nuovo attesissimo capitolo della saga.

A proposito del nuovo capitolo di questa simpatica e coloratissima saga Nintendo e Ubisoft, vi ricordiamo che Mario + Rabbids Sparks of Hope è atteso sugli scaffali dei negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 20 ottobre 2022. Ovviamente, come accaduto con il primo capitolo, anche questo seguito dal tema decisamente più spaziale sarà un’esclusiva per la console ibrida Nintendo Switch.