A pochi giorni dalla sua uscita ufficiale, Mario + Rabbids: Sparks of Hope (che potete trovare su Amazon) è già il titolo più venduto su eShop di Nintendo Switch. La statistica è legata al mercato degli Stati Uniti ma è indicativa di quello che è stato da subito un successo annunciato. Il titolo di Ubisoft, diretto da Davide Soliani ha infatti saputo portare molte novità nella serie che hanno contribuito a svecchiare il franchise e attirare da subito un gran numero di giocatori.

Mario+Rabbids: Sparks of Hope and Persona 5 Royal are doing great on Switch! #1 and #4 respectively on the US Best Seller Chart! pic.twitter.com/6IPVGVf8NV — Stealth (@Stealth40k) October 22, 2022

Mario + Rabbids: Sparks of Hope, infatti, vede il ritorno degli amati rabbids che seguiranno Mario nelle sue avventure. Una delle novità più interessanti del gioco è proprio quella che i coniglietti, in questo nuovo capitolo, avranno una propria voce. Questa modifica apparentemente secondaria, infatti, contribuisce ad aprire una schiera di nuove opportunità narrative per gli sviluppatori che, a giudicare dai risultati di vendita, hanno sortito un effetto benefico sulle vendite del gioco.

Ad ogni modo, i risultati ottenuti da Sparks of Hope sono stati da subito piuttosto sorprendenti. Il nuovo capitolo della serie Ubisoft si posiziona infatti al primo posto nella classifica eShop superando la concorrenza di rivali importanti usciti solo poche settimane prima rispetto al gioco action a turni. A far compagnia al titolo con protagonista il celebre idraulico in questa classifica, infatti, troviamo i primi quattro posti occupati da uscite di spessore quali Persona 5 Royal.

Quest’ultimo, tuttavia, si posiziona soltanto alla quarta posizione di questa classifica. Il podio, invece, è composto da Mario + Rabbids: Sparks of Hope che, come già detto, occupa la prima posizione accompagnato da Slpatoon 3 e Disney Dreamlight Valley. Questi ultimi occupano rispettivamente la terza e la seconda posizione del podio dedicato alle vendite per Nintendo. L’ultimo posto della top 5, infine, è occupato da Ori and the Will of the Wisps.