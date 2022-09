Nel corso dell’Ubisoft Forward è stato mostrato un nuovo gameplay di Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Il gioco di casa Ubisoft Milano, divisione italiana del publisher e sviluppatore franco canadese. A presentare il gioco ci ha pensato Davide Soliani, game designer e vero e proprio autore del nuovo franchise, che ci ha introdotto a un nuovo video di gioco, tratto direttamente da una delle quest del gioco.

Nella quest mostrata, Mario e i suoi amici avevano come obiettivo quello di raggiungere una cima di un vulcano. Il video ci ha mostrato tutte le possibilità che il gioco offrirà ai giocatori: dalla semplice esplorazione fino alla raccolta di collezionabili, il gioco di casa Ubisoft Milano appare decisamente più in forma che mai. Nel filmato abbiamo visto il gruppo di amici esplorare minuziosamente ogni angolo del pianeta in cui è ambientata la quest, con i vari obiettivi necessari per il completamento.

La sensazione è che a pochi mesi dal lancio (praticamente uno, in realtà) il gioco sia praticamente pronto per il suo debutto su Nintendo Switch. Il rischio di ripetersi era dietro l’angolo, ma bisogna dare atto a Ubisoft Milano di aver creato un vero e proprio gioco in grado di distinguersi e di reggere alla pressione dell’ottimo, primo titolo. Potete dare uno sguardo al filmato di gameplay, con tanto di commento da parte di Ubisoft, grazie al video di gameplay (decisamente lungo e ricco di informazioni) che trovate subito qui in basso. Confermati, infine, i DLC per il post lancio: 3 DLC sono già stati programmati, tra cui uno che includerà un nuovo eroe giocabile, ovvero Rayman. I DLC saranno ovviamente inclusi nel pass stagionale.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è il sequel della prima avventura, che ha debuttato nel 2017. A cinque anni di distanza, il seguito del gioco sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022, ovviamente in esclusiva Nintendo Switch. Restate sintonizzati con Tom’s Hardware per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi e dall’Ubisoft Forward, attualmente in corso di svolgimento.