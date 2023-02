Se siete alla ricerca di un ottimo titolo che vi tenga compagnia, a casa come in mobilità, sulla vostra Nintendo Switch e, al contempo, avete voglia di tenere la spesa decisamente bassa, portandovi però a casa un prodotto pregevole, allora non potete non concedere un’occasione a questa offerta, dedicata allo spettacolare Mario + Rabbids Sparks of Hope, apprezzatissimo titolo sviluppato da Ubisoft Milano, che anche sulle nostre pagine si è portato a casa un sonoro 9.

Parliamo, sostanzialmente, di un titolo davvero encomiabile, che andrebbe giocato davvero da tutti i possessori di Nintendo Switch e che, qualora non faccia ancora parte della vostra collezione, potrete oggi recuperare ad un ottimo prezzo, ovvero a soli 34,99€, contro i 59,99€ del prezzo originale!

Un prezzo davvero ottimo, specie perché parliamo di un titolo che, ne siamo certi, troverete sorprendente sotto diversi punti di vista, anche e soprattutto grazie a quello che lo splendido gameplay realizzato dai ragazzi du Ubisoft Milano che, pur mantenendo ben salde le radici del gioco nell’ambito dei titoli strategici in tempo reale, ha ampliato a dismisura la mobilità dei personaggi, rendendo il gameplay dinamico, variegato ed incredibilmente divertente!

Come se non bastasse, Sparks of Hope è anche un titolo incredibilmente accessibile, perfetto tanto per gli appassionati del genere quanto per i giocatori alle prime armi con i titoli strategici, senza contare che parliamo di un gioco pregno di una certa ironia e di un forte humor, come si confà agli ormai celeberrimi Rabbids, qui alla loro seconda interazione con i personaggi Nintendo, che ha generato anche coniglietti memorabili come la simpatica Rabbid Peach!

Insomma, parliamo davvero di un ottimo titolo, divertente e ben costruito. Appagante sotto ogni aspetto e, per questo, più che meritevole di entrare a far parte di qualsiasi collezione! Per questo, non non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo ottimo titolo per Nintendo Switch prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

