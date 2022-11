Dopo l’uscita del gioco, per Ubisoft è tempo di svelare i DLC inclusi nel pass stagionale di Mario + Rabbids: Sparks Of Hope. Il reveal dei nuovi contenuti di gioco è stato svelato su Twitter, tramite un post pubblicato nel corso delle ultime ore. Nel cinguettio è stato svelato anche l’aspetto che avrà Rayman, uno dei personaggi che entrerà nel roster successivamente.

Nel dettaglio ci saranno tre contenuti aggiuntivi, ma solamente del primo si sanno alcuni dettagli. Partiamo proprio dal primo contenuto aggiuntivo che vedrà la luce nei primi mesi del 2023: si chiama The Tower of Doooom e aggiungerà una nuova modalità di combattimento. Questo DLC è esclusivo per i possessori del pass stagionale e non sarà acquistabile separatamente.

Successivamente vedranno la luce due ulteriori DLC. Il primo sarà pubblicato a metà del 2023 e vedrà i protagonisti del gioco affrontare un misterioso nemico in un nuovo pianeta. Alla fine del 2023 sarà invece il tempo di Rayman, che come potete vedere dall’immagine poco più in basso avrà le stesse fattezze adottate nel capitolo Havoc della serie omonima. Nel terzo DLC i protagonisti saranno Rayman, Rabbid Peach e Rabbid Mario, che affronteranno una nuova avventura completamente inedita. Maggiori dettagli sui contenuti arriveranno probabilmente nei prossimi mesi.

So we heard you wanted to know more about the #MarioRabbids Sparks of Hope Season Pass? DLC 1️⃣ TOWER OF DOOOOM coming early 2023 DLC 2️⃣ coming mid 2023 DLC 3️⃣ coming late 2023 pic.twitter.com/4KwpNo1WYu — Ubisoft (@Ubisoft) November 2, 2022

Chiaramente tutti i contenuti sono privi di date di uscita. Nonostante ciò Ubisoft Milano e tutti gli studi al lavoro sui contenuti aggiuntivi dovrebbero riuscire a rispettare le finestre di lancio temporali. Chiaramente non prendiamole per certe e restiamo, come sempre in questi casi, in attesa di un eventuale annuncio. Intanto, se ancora non lo avete fatto, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, che potete consultare a questo indirizzo. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.