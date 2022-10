Se siete in attesa dell’uscita di Mario + Rabbids: Sparks of Hope e siete incerti sul comprarlo, cercando di farvi un’idea riguardo al gioco prima della sua uscita il 20 ottobre, non temete: IGN ha pubblicato un recente filmato che fa apposta per voi. In questo video di ben 17 minuti c’è la possibilità di curiosare un minimo all’interno dell’esperienza, e del gameplay, che questo videogioco vi offrirà fra qualche giorno.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope, il nuovo titolo strategico costruito e modellato dalla Ubisoft, per adesso, è stato accolto dalla stampa internazionale con recensioni prevalentemente positive, segnando un esordio estero che parrebbe far ben sperare anche in terra nostrana. In questo nuovo videogioco torneremo a impersonare i panni dell’idraulico più famoso, coraggioso e leggendario di sempre di casa Nintendo, affiancato dai Rabbids e dalla loro particolare indole avventurosa, in un viaggio che vuole evolversi partendo proprio da quello che ha rappresentato il capitolo di precedente uscita (ne abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione).

La sinossi ufficiale del gioco, infatti, riporta: “In Mario + Rabbids: Sparks of Hope fai squadra con Mario, Luigi, la principessa Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e i loro amici in un viaggio galattico per sconfiggere un’entità malevola e salvare i tuoi compagni Spark. Esplora i pianeti di tutta la galassia e scopri segreti misteriosi e missioni avvincenti!”.

L’anima coloratissima del titolo di casa Ubisoft si ritrova perfettamente nelle immagini del filmato suddetto, con un primo assaggio di quella che sarà la sua esperienza completa. In un mondo sicuramente migliorato sia dal punto di vista estetico che artistico, vi ritroverete ad affrontare un viaggio in cui bisognerà riflettere sulle singole mosse in fase di battaglia, affrontando un mondo che per adesso sembra parecchio ispirato. Vi ricordiamo che questo videogioco uscirà il 20 ottobre su console Nintendo Switch. Che ve ne pare di questi primi istanti di gameplay? Vi siete fatti un’idea?