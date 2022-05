Manca sempre meno al lancio di Mario Strikers Battle League Football. Il nuovo gioco della serie arriverà su Nintendo Switch il 10 giugno 2022, a distanza di ben 15 anni dall’ultima iterazione, che debuttò su Nintendo Wii. Nel corso degli anni l’assenza del franchise si è dunque fatta sentire, ma finalmente sta per essere colmata e per l’occasione, il colosso nipponico ha deciso di dare il via a una speciale versione di demo, che sarà però vincolata ad alcuni giorni e orari. Un limite necessario, poiché la demo servirà soprattutto a testare i server di gioco.

Come annunciato da Nintendo, la demo di Mario Strikers Battle League Football sarà disponibile a partire da venerdì 3 giugno 2022 e si estenderà fino al 5 giugno 2022. Un intero weekend di gioco, che sarà diviso per fasce orarie differenti. Scopriamole tutte poco più in basso:

Sabato 4 giugno 05:00 – 06:00 CEST

Sabato 4 giugno 13:00 – 14:00 CEST

Sabato 4 giugno 21:00 – 22:00 CEST

Domenica 5 giugno 5:00 – 6:00 CEST

Domenica 5 giugno 13:00 – 14:00 CEST

Domenica 5 giugno 21:00 – 22:00 CEST

Per quanto riguarda i contenuti e le modalità di accesso, la demo permetterà ai giocatori di provare con mano il multiplayer. Prima di potersi gettare nell’azione sarà però necessario completare il tutorial, che servirà ovviamente a prendere confidenza con il sistema di gioco. Una volta completato il tutorial, sarà dunque possibile giocare online con altre persone, rispettando però sempre le fasce orarie che vi abbiamo riportato poco più sopra. C’è anche un altro limite. Per poter giocare sarà necessario avere un abbonamento a Nintendo Switch Online, il servizio del colosso nipponico che consente ai giocatori di poter giocare ai titoli multiplayer.

Se siete interessati a giocare alla demo, potete tranquillamente scaricarla dall’eShop di Nintendo Switch. Il file è infatti già disponibile, ma chiaramente sarà sbloccato dal primo giorno utile. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.