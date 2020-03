Mario Tennis Aces, disponibile l’update di marzo

Nonostante sia uscito sul mercato da oramai diversi anni Mario Tennis Aces continua ad essere un titolo assolutamente valido e divertente, capace di attirare numerosi giocatori sui propri campi da gioco. Non deve quindi sorprendere come Nintendo continui a supportare attivamente il titolo, pubblicando sempre nuovi aggiornamenti.

L’update contenutistico di marzo è infatti appena stato reso disponibile nel titolo per tutti i giocatori di Mario Tennis Aces. Gli utenti del titolo possono inoltre ora riscattare 500 punti di partecipazione sia per Mario che per Luigi per il torneo online di marzo del titolo.

A ritornare con questo update è inoltre la sfida co-operativa Boo Hunt, con come bonus per il completamento Boos with Visor (sono necessari 1500 punti per il nero, 5000 per il nero e rosa e, infine, 10000 per l’azzurro e verde).

Mario Tennis Aces, del resto, è un titolo assolutamente divertente. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Mario Tennis Aces si rivela un ottimo svecchiamento del celebre brand dei ragazzi di Camelot. Seppur afflitto da alcune criticità nell’intelligenza artificiale e una ridondanza delle meccaniche di gioco, la nuva iterazione tennistica dedicata al Regno dei Funghi si rivela dannatamente divertente e con un corposo comparto Single Player che farà la gioia dei lupi solitari. Il reale successo del gioco, però, rimane in mano alla community che si creerà attorno a Mario Tennis Aces e alla capacità di Nintendo di offrire costantemente contenuti nuovi per il comparto multiplayer online.”

Che ne pensate di questa notizia e dell’update del titolo di Nintendo? Giocate ancora a questo divertente sportivo o non avete ancora avuto l’occasione di recuperarlo? Fateci sapere che ne pensate come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia.