Uno dei titoli che sono stati annunciati come un fulmine a ciel sereno durante il Nintendo Direct tenutosi qualche settimana fa è Mario vs. Donkey Kong, remake dell’omonimo titolo uscito per il Game Boy Advance. Se non vedete l’ora che arrivi il 16 febbraio 2024 per giocarci, sarete felici di sapere che i preorder sono già stati aperti su Amazon!

Potete, infatti, riservare la vostra copia di Mario vs. Donkey Kong al prezzo di listino di 49,99€. Effettuare il preordine su Amazon è particolarmente conveniente dato che, se siete clienti Prime, avrete la certezza di riceverlo il giorno dell’uscita, oltre a pagare il prezzo più basso applicato fino alla spedizione. Se ancora non siete iscritti al servizio, dunque, vi invitiamo a provarlo, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis e vi permetteranno di godere di tutti i benefici.

Mario vs. Donkey Kong, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario vs. Donkey Kong, un po’ come Super Mario RPG Remake in uscita il 17 novembre, rappresenta un remake che riproduce in stampo moderno tutti gli elementi del titolo originale, con una grafica e delle meccaniche completamente nuove, tra cui il supporto al co-op locale. È perfetto, dunque, sia per i nostalgici che hanno giocato e amato il classico per Game Boy Advance uscito nel 2004, sia per chi si trova al primo approccio con l’opera e vuole godersi l’avventura.

Inoltre, essendo possibile giocare in due giocatori, si tratta anche di un titolo ideale da giocare in compagnia del proprio partner o di un familiare, in modo da raddoppiare il divertimento. In generale, però, apprezzerete sicuramente questo remake se siete fan dei giochi platform e siete alla ricerca di un’opera dallo stampo classico, che al giorno d’oggi è a dir poco una rarità sul mercato. Al contrario di Super Mario Odyssey, infatti, Mario vs. Donkey Kong sarà a scorrimento orizzontale e proporrà, rimanendo fedele all’originale, un gameplay di stampo vintage, il tutto in veste moderna.

Come vi abbiamo accennato, Mario vs. Donkey Kong è disponibile per il preorder su Amazon al prezzo di listino di 49,99€. Non è da escludere, però, che nel corso dei prossimi mesi (magari in occasione della Festa delle offerte Prime) possa essere protagonista di sconti; dato che l’accredito vi sarà fatto al momento della spedizione, acquistarlo già ora vi garantirà di spendere l’importo corrispondente al prezzo più basso a cui sia mai stato venduto.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al preorder, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e procedere con l’acquisto. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire in fretta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

