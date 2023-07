Se siete alla ricerca di un ottimo titolo con cui passare l’estate, che sia in casa, sotto l’ombrellone o ovunque possiate portare la vostra Nintendo Switch, allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare questa imperdibile offerta che Amazon sta riservando all’ottimo (ed italianissimo) Mario + Rabbids Sparks of Hope, splendido titolo strategico sviluppato da Ubisoft Milano, e premiato anche sulle nostre pagine con l’entusiasmante punteggio di 9/10!

Un gioco variegato e molto divertente, che unisce molti dei personaggi dell’universo di Super Mario, come Mario, Peach e Luigi ai simpatici e sconclusionati Rabbids di Ubisoft, senza contare che, grazie ad un prossimo, ed attesissimo, DLC, presto sarà incluso nel roster di eroi anche il personaggio di Rayman, nelle vesti di personaggio giocabile!

Ebbene, vi segnaliamo che qualora siate interessati all’acquisto di questo splendido titolo, su Amazon potrete portarvelo a casa a prezzo scontato grazie ad un’0ttima offerta Amazon, che ne abbassa il prezzo a soli 76,98€ rispetto al prezzo consigliato di circa 92 euro!

Un affare da non sottovalutare, specie perché non parliamo dell’edizione standard, ma dell’ottima “Gold Edition” del gioco che, come intuirete, non si limita ad offrire il gioco in sé, ma include anche il suo Season Pass, che vi permetterà di riscattare gratuitamente tutti i DLC usciti fino ad oggi, compresi quelli narrativi!

Indubbiamente, si tratta di un’offerta da non lasciarsi scappare, anche perché parliamo davvero di un titolo molto divertente e ben progettato, caratterizzato da un gameplay dinamico, variegato e incredibilmente divertente, la cui struttura di base, pur essendo quella tipica di uno strategico in tempo reale, risulta comunque estremamente accessibile, ed adatta tanto agli appassionati del genere, quanto ai giocatori alle prime armi.

Insomma, parliamo davvero di un ottimo titolo e, per questo, non non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo ottimo titolo per Nintendo Switch prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

