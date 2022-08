Disney e Marvel mostreranno i loro prossimi progetti a livello videoludico a brevissimo. L’annuncio è arrivato nel corso delle ultime ore, quando le due società hanno annunciato uno showcase dedicato proprio ai videogiochi attualmente in sviluppo, tra cui probabilmente figureranno anche il nuovo gioco di Amy Henning e le produzioni come Marvel’s Spider-Man 2.

Non solo super eroi, ovviamente. Lo streaming dell’evento si terrà infatti durante il D23, la convention di Disney dedicata a tutte le sue produzioni, incluse ovviamente i videogiochi. C’è il silenzio più assoluto sui nuovi titoli in sviluppo, ma ci saranno anche le produzioni di Lucasfilm Games e 20th Century Games. I primi pensieri vanno subito a Return to Monkey Island e non è escluso che il giorno dell’evento non possa essere rivelata la data di uscita della nuova avventura grafica.

Tra i titoli confermati e che già conosciamo troviamo Disney Dreamlight Valley, Marvel’s Midnight Suns (di recente rinviato, con un debutto che ora è fissato intorno al prossimo anno), LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e appunto il nuovo gioco dedicato alla Marvel di Amy Henning, sviluppato da Skydance New Media. Per il resto l’intera line-up resta sconosciuta, ma è molto probabile che ci possano essere delle sorprese: il palco, d’altronde, è quello dei grandi annunci e sarebbe un peccato “sprecarlo” solamente per alcuni aggiornamenti su produzioni già note e di cui abbiamo già conosciuto praticamente tutto.

Quando si terrà lo showcase? Molto presto: manca meno di un mese all’appuntamento. Disney e Marvel sveleranno i loro nuovi progetti (insieme a Lucasfilm Games e gli altri team che abbiamo rivelato poco più sopra) il 9 settembre 2022, alle ore 22:00 italiane. L’evento sarà trasmetto in diretta su YouTube, Twitch, Twitter e Facebook. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.