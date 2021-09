Marvel Future Revolution | Eroi migliori (Tier list)

Marvel Future Revolution è un RPG open world sviluppato da Netmarble che comprende ben otto eroi giocabili, tutti ben diversi tra loro a livello di statistiche e natura. Il gioco permette al giocatore di selezionare quattro di questi otto eroi all’inizio del gioco, per poi sbloccare il resto gradualmente proseguendo nell’evoluzione della narrativa. Per scoprire quali sono gli eroi migliori e gli eroi più efficaci vediamo insieme questa Marvel Future Revolution Tier List in modo da avere tutte le informazioni del caso.



Quali sono gli eroi presenti in Marvel Future Revolution?

Al momento il titolo prevede soltanto otto diversi personaggi giocabili:

Captain Marvel

Iron Man

Spider Man

Star Lord

Capitan America

Vedova Nera

Doctor Strange

Tempesta

Ogni eroi è dotato di abilità uniche, di punti di forza e debolezze: in generale le categorie in cui è possibile dividere questi eroi nelle classiche categorie da MMORPG: tank, DPS (PVP/PVE), Support, Crowd Control, Debuffer e così via.

Per semplificare la scelta ai giocatori abbiamo deciso di creare diverse tier list così da aiutare i giocatori meno esperti a fare le scelte migliori.

Marvel Future Revolution | Tier list aggiornata

Marvel Future Revolution | Tier S

Capitan America: miglior tank del gioco

miglior tank del gioco Spider Man: miglior personaggio per il PVP per la sua commistione di danni, crowd control e capacità di schivata

miglior personaggio per il PVP per la sua commistione di danni, crowd control e capacità di schivata Vedova Nera: miglior personaggio con debuff, ottimi danni

miglior personaggio con debuff, ottimi danni Doctor Strange: miglior personaggio relativo al crowd control, con ottime skill di supporto e alti danni

Marvel Future Revolution | Tier A+

Iron Man: Ottimo danno, ottimi debuff per il PVP, ottimo comportamento del personaggio in ambiente PVE

Ottimo danno, ottimi debuff per il PVP, ottimo comportamento del personaggio in ambiente PVE Tempesta: Ottimo crowd control con grandi danni aoe, perfetta per il PVE

Ottimo crowd control con grandi danni aoe, perfetta per il PVE Capitan Marvel: Ottimo DPS con statistiche bilanciate un po’ ovunque

Marvel Future Revolution | Tier A

Star Lord: Buon DPS con destrezza elevata; molto forti le skill Fire per il PVE e Freeze per il PVP; sconsigliato per i giocatori F2P.

Marvel Future Revolution | Miglior Team

In Marvel Future Revolution è possibile mettere insieme un team di massimo quattro eroi.

Al momento della stesura di questa guida, visto lo scarso numero di personaggi disponibili, il miglior team da poter mettere insieme è il seguente:

Captain America

Vedova Nera

Spider Man

Uno a scelta tra Iron Man, Doctor Strange, Captain Marvel e Tempesta

Nello specifico la scelta dell’ultima posizione andrebbe fatta secondo questi criteri: se avete bisogno di abilità per il crowd control o di abilità di supporto scegliete Doctor Strange, se avete bisogno di un personaggio con molto danno scegliete Captain Marvel, se avete bisogno di abilità AOE per combattere contemporaneamente contro nemici multipli scegliere Tempesta, se invece volete un personaggio ibrido tra danni e debuff scegliere Iron Man.