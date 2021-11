Marvel, in arrivo un nuovo gioco dedicato a un’amatissima serie

Il rapporto tra i supereroi Marvel e il medium del videogioco si fa sempre più acceso, con grandi opere come dMarvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine attualmente in sviluppo. Innegabile poi il successo di titoli anche recenti, come Marvel’s Guardians of the Galaxy, che abbiamo anche recensito. Oggi veniamo a conoscenza della possibilità che un nuovo gioco dedicato a una grande serie Marvel potrebbe in arrivo: durante la live di FatMan Beyond è stato svelato che Marc Bernardin sta lavorando assieme ad Amy Hennig su un titolo inedito dedicato ad Ant-Man oppure al team dei Fantastici Quattro.

Nello specifico Amy Hennig, autrice della serie di Uncharted, starebbe lavorando a un nuovo gioco Marvel negli studi di Skydance Media assieme proprio al già citato Bernardin, che invece si occuperà della sceneggiatura. Chiaramente non sono ancora stati svelati dettagli più specifici in merito alla produzione, e al momento non sappiamo davvero nulla a riguardo. Di fatti, anche la serie Marvel da cui si ispira non è affatto sicura.

Kevin Smith ha affermato che la chat della livestream in questione aveva indovinato subito il titolo, e considerando che gli spettatori hanno citato più volte Ant-Man o i Fantastici Quattro, ci sono forti possibilità che il loro gioco sia dedicato proprio a una di queste due serie. Tuttavia, va anche considerato che la chat ha tirato in ballo tantissimi altri franchise Marvel, motivo per cui Kevin Smith potrebbe standosi riferendo a una serie completamente differente.

On the new Fatman Beyond, Marc Bernardin reveals he's a writer on Amy Hennig's new Marvel game. Kevin Smith says chat guessed the game immediately. The two viable guesses were Ant-Man and Fantastic Four. So my money's on Amy Hennig making Fantastic Four. https://t.co/wkvKyMIiy7 pic.twitter.com/CzbvjSxBIE — Ben Hanson (@yozetty) November 4, 2021

Per fare un esempio, tra i tanti messaggi molti citavano spesso anche Daredevil, quindi non possiamo avere certezze al momento. Tuttavia, ciò non cambia che le aspettative dei giocatori non possono che farsi ancora più alte. Restiamo quindi in attesa da parte di novità da parte di Skydance Media, curiosi di scoprire cosa bolle nella loro pentola. Intanto, non dimenticate che Spider-Man ha finalmente un periodo di lancio in Marvel’s Avengers.