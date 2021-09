Marvel: Sfida Dei Campioni | Migliori eroi da giocare (tier list)

Marvel: Sfida Dei Campioni è un picchiaduro a incontri con meccaniche da gioco di ruolo uscito nel 2014 e sviluppato da Kabam. Il titolo mette nelle mani del giocatore un team composto da massimo cinque eroi diversi pescati fra tutte quante le prolifiche serie Marvel da utilizzare per affrontare battaglie progressivamente più difficili contro altri eroi e altri giocatori. Dato l’elevato numero di eroi giocabili è importante vedere insieme una tier list che ci permetta di capire chi utilizzare e chi no per vincere ogni incontro. Ecco quindi la nostra guida completa ai personaggi, se invece cercavi tutti i trucchi del gioco, dai un’occhiata alla nostra guida apposita.

Marvel: Sfida Dei Campioni | Tier list dei personaggi migliori

Nota bene: la tier list contiene soltanto i personaggi migliori, ovvero quelli valutati dalla community come B, A o S. Inutile stare a parlare dei personaggi tier C, D ed F a meno ché non vogliate finire le vostre partite con una sconfitta.

S : Colosso, Domino, Omega Red, Namor, Arcangelo, Sunspot, Dottor Destino, Nick Fury, Gamma Corvi, Hyperion, Captain Marvel, Fantasma, Guillotine 2099, Void, Captain America (Infinity War), Quake, Torcia Umana, Cosa,

Squadre migliori in Marvel: sfida dei campioni

Come abbiamo visto sopra il titolo di Kabam non è assolutamente avaro di campioni da utilizzare durante il corso del gioco. I campioni si possono accoppiare in squadre che poi possono essere utilizzate per le varie modalità; data l’enorme quantità di campioni a disposizione è praticamente impossibile descrivere delle squadre universalmente più forti delle altre.

Per questo motivo vediamo insieme un paio di squadre molto forti che possono essere utilizzate per avere la meglio sugli avversari.

SQUADRA 1

Freccia Nera



Hit Monkey

Medusa

Karnak

Odino

Questo team è particolarmente potente grazie alla combinazione tra l’abilità risvegliata di Freccia Nera e Medusa, dove il primo ottiene dei bonus temporanei per crudeltà o furia ad ogni attacco subito mentre la seconda rende tali bonus permanenti. Il crescente numero di potenziamenti che viene applicato sui nostri personaggi va a nozze con l’abilità di Hit Monkey che aumenta la capacità di personaggi di eseguire attacchi critici all’aumentare dei potenziamenti applicati, rendendo il trio una vera e propria macchina da guerra. Odino entra in battaglia passivamente con tre potenziamenti mentre Karnak ha uno dei più alti crit-rate del gioco, elemento che lo rende ottimo come personaggio eventuale del team.

SQUADRA 2

Hela

Nick Fury

Odino

Quake

Capitan Marvel

Tra tutti i team possibili forse questo è uno dei più semplici da utilizzare. Il team in questione, infatti, contiene diverse sinergie che si incastrano tra i vari personaggi (Nick Fury + Capitan Marvel + Quake, Nick Fury + Capitan Marvel, Nick Fury + Quake sono tutti accoppiamenti che portano sinergie uniche chiamata contingency plan, nick’s leadership, partners in S.H.I.E.L.D e strategic sabotage) e sono tutti personaggi piuttosto forti anche normalmente. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla presenza di Odino ed Hela, due personaggi con forti abilità passive che riescono a dare ancora più forza alla squadra. Per poter sfruttare Hela al massimo, in ogni caso, è intelligente piazzarla all’ultima posizione della squadra.

Perché le sinergie di questa squadra sono forti?

Contingency Plan prevede che, se Nick Fury è vivo, tutti i buff riguardanti la furia hanno durata aumentata del 20%.

prevede che, se Nick Fury è vivo, tutti i buff riguardanti la furia hanno durata aumentata del 20%. Nick’s Leadership prevede che tutti gli eroi in squadra escluso Nick Fury abbiamo un aumento del 10% ai valori di attacco; se Nick Fury è morto questo valore raddoppia.

prevede che tutti gli eroi in squadra escluso Nick Fury abbiamo un aumento del 10% ai valori di attacco; se Nick Fury è morto questo valore raddoppia. Partners in S.H.I.E.L.D prevede che ogni qual volta Capitan Marvel usi la sua abilità Binari Ignition ottenga una carica energica in più rispetto al normale.

prevede che ogni qual volta Capitan Marvel usi la sua abilità Binari Ignition ottenga una carica energica in più rispetto al normale. Strategic Sabotage prevede che, se Nick Fury è ancora vivo, i primi tre colpi imbloccabili dell’avversario vengano schivati automaticamente dal nostro eroe.

Migliori campioni d’attacco

Questa lista è totalmente basata sui campioni d’attacco che sono molto utili per proseguire all’interno della branca principale del titolo: la modalità storia. I parametri più importanti dei campioni che trovano qui sotto sono la loro resistenza agli status alterati, la precisione delle abilità, la forza delle abilità, il danno, la rigenerazione e la capacità di blocco.

Aegon

Nick Fury

Shang-Chi

Colossus

Magneto (tuta rossa)

Domino

Arcangelo

Sunspot

Omega Red

Fantasma

Warlock

Guillotine 2099

Cosmic Ghost Rider

Gamma Corvi

Hyperion

Capitan Marvel

Dottor Destino

Vedova Nera

Capitan America (Infinity War)

Quake

Vuoto

Torcia Umana

Migliori campioni difensivi

Questa lista è legata ai campioni di tipo difensivo, incredibilmente utili per proseguire all’interno dell’alleanza. Le statistiche che sono state tenute in considerazione per la creazione di questa lista sono: resistenza ai danni critici, la resistenza ai danni fisici o energetici, l’evasione, la capacità di autoblocco, i colpi imbloccabili, la precisione negli attacchi, la presenza di debuff che fanno danno nel tempo e così via. Questi personaggi vanno posizionati in maniera difensiva all’interno della propria alleanza, elemento indispensabile per poter proseguire durante le varie guerre.