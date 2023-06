A pochi giorni dall’uscita di Kitty Pride, si unisce alla nostra squadra di eroi Marvel anche uni dei personaggi dall’arco narrativo più interessante del MCU: Nebula. In occasione dell’uscita del terzo film dei Guardiani della Galassia, che chiude la trilogia, Marvel Snap ha voluto rilasciare una carta dedicata dalla forza spettacolare. La guardiana ha, infatti, delle statistiche apparentemente innocue, ossia 1 di energia e 1 di forza base, tuttavia nel suo effetto c’è un mare di possibilità in fase di creazione di mazzi. Dopo ogni turno che Nebula si trova in un campo e il vostro avversario NON ha giocato una carta qui, lei ottiene +2 di forza. La carta, da come avrete sicuramente intuito, mette una pressione clamorosa all’avversario, poiché sarà obbligato a giocare carte davanti a Nebula, per evitare che possa ottenere punti gratis.

Il problema è che questo non sarà sempre possibile, ora per alcuni effetti secondari dei campi in partita, ora perché ci sono carte in grado di bloccare l’accesso alle location, come Storm. Nebula si è subito rivelata una delle carte più duttili del gioco, oltre che una dei personaggi a costo 1 più importanti da custodire in collezione. La sua natura controllo ha trovato la giusta dimora in mazzi in grado di bloccare lo zone o strategie che hanno bisogno di pezzi bassi per avere qualcosa di solido da mettere nei primi turni della partita. Dove la possiamo sfruttare al meglio?

Lockdown

Wasp

Sunspot

Nebula

Daredevil

Storm

Ciclope

High Evolutionary

The Thing

Professor X

Spider-Man

Doctor Doom

The Hulk

Nebula è, in primis, una carta da tener d’occhio per qualunque strategia control in Marvel Snap. La potete inserire in mazzi che desiderano chiudere location, archetipi che amano tenere i campi con una sola carta o se semplicemente cercate un personaggio dal costo basso per tenere botta i primi turni. Il mazzo che vi proponiamo è un classico lockdown, che sfrutta la strategia ormai nota, basata su Professor X, Storm e Spider-Man, con l’aggiunta di un solido pacchetto Alto Evoluzionario.

Alto Evoluzioario

Wasp

Sunspot

Nebula

Luke Cage

Shocker

Ciclope

Shang-Chi

High Evolutionary

The Thing

Abomination

Doctor Doom

The Hulk

Abbiamo fatto una disamina completa con strategie e consigli in un articolo dedicato all’Alto Evoluzionario.

Stature Control

Sunspot

Nebula

Quinjet

Zabu

Jeff

Agent Coulson

Shuri

Shang-Chi

Nick Fury

Stregon

Stature

Black Bolt

Quest’ultimo mazzo chiude il cerchio sulle possibilità che offre Nebula come carta in Marvel Snap. Come mai però? La carta è uno dei migliori personaggi a costo 1 di tutto il gioco e, insieme a Sunspot, detiene il trono di carta più ambita in qualsiasi mazzo controllo. Stature, sebbene non abbia vissuto momenti di splendore le sue prime settimane di vita, ha poi trovato grande apprezzamento da sempre più giocatori. Giocata dopo Black Bolt vi assicura un turno 6 clamoroso e quindi non può non entrare di diritto in quest’articolo.

La particolarità di Stature è che può essere giocata in tutte le varianti controllo che desiderate, poiché non richiede particolari supporti diretti, oltre a quello già citato. Nebula vi garantisce un solido pezzo sul campo, mentre potrete sbizzarrirvi ad ideare la lista perfetta. Vi postiamo questa perché ci ha portato infinito e ci ha permesso di ottenere diversi biglietti infinito nella modalità Conquista. Diffidate dalle imitazioni.