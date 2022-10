In questi giorni un nuovo gioco supereroistico free-to-play è apparso sul mercato, creando un forte entusiasmo nei fan di questi universi fatti di personaggi dai diversi poterti e potentissimi villain. Parliamo di Marvel Snap, il titolo di carte per mobile (ma disponibile anche su Steam) che si sta già ritagliando una bella e corposa fetta di appassionati. Tra le miriadi di carte di eroi, anti-eroi e villain Marvel ci sono anche tutta una serie di chicche che lasceranno i fan di questo infinito universo con il sorriso stampato in faccia, e una di queste carte c’entra col personaggio di Spider-Man.

Marvel Snap è il frutto degli sforzi di Second Dinner Studios, il nuovo team di sviluppo capitanato da Ben Brode, già autore del famosissimo Hearthstone. Grazie alla sua essenza da gioco di carte collezionabili, i giocatori che si stanno avvicinando a questa esperienza stanno scoprendo quanto è sconfinata e piena di eroi la collezione di carte proposta in questa prima fase di vita del gioco free-to-play. C’è una carta su tutte, però, che ha attirato da subito le attenzioni di molti per un suo dettaglio molto particolare e azzeccato con la storia del personaggio.

Parliamo della carta di zio Ben, personaggio fondamentale per la crescita e la responsabilizzazione di Spider-Man. Nell’ecosistema del gioco lo zio Ben ha una carta molto economica da giocare dato che costa un solo punto energia, ma ecco che arriva il colpo di scena. Quando la carta viene distrutta, con la morte dello zio Ben viene creata una carta Spider-Man, con l’Uomo Ragno che ha ben 4 di forza e che presenta un’abilità che impedisce a un avversario di giocare carte nel turno successivo nel campo di battaglia in cui si trova Spider-Man.

Una chicca davvero interessante quella che riguarda la carta dello zio Ben, e che dimostra quanto ogni dettaglio di Marvel Snap sia ben pensato per dare ai fan dei prodotti Marvel un gioco di carte di altissimo livello, di grande varietà e super divertente fin da subito.