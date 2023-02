Marvel Snap è un gioco unico per quello che concerne la creazione dei mazzi. Il motivo è insito nella varietà di carte che sole creano archetipi o veri e propri “core”, ossia supporti che possono funzionare con poche carte in tanti mazzi. Oggi vi elenchiamo ben cinque mazzi di Marvel Snap in cui è possibile sfruttare al meglio la carta Death (Morte) in tutte le sue sfaccettature e sinergie. La carte, che richiede un minimo di introduzione, è una costo 9 con 12 di potenza, ma, ovviamente, la sua forza risiede nel suo potere speciale.

Ogni volta che verranno distrutte una o più carte, Morte si sconterà di un’energia per ciascun pezzo e questo la rendere una carta tanto devastante, quanto imprevedibile. L’idea è quella di sfruttare il potenziale di carte che traggono beneficio dall’essere distrutte, oppure usano il loro potere “alla scoperta” per generare vantaggio sul campo. La fortuna di usare Morte è che ci sono molti campi che favoriscono l’uso di carte che desiderano distruggersi per acquisire valore. Ciò vuol dire che usare questa carta vi porterà ad avere successo in alcune partite in cui il vostro avversario non può sfruttare al meglio tutte e tre le aree di gioco. Prima di elencarvi i migliori mazzi in cui provarla, vi ricordiamo le altre nostre guide a Marvel Snap, come i migliori mazzi pool 3, i migliori mazzi pool 1, i migliori mazzi pool 2, i migliori mazzi per novizi e i migliori mazzi di sempre. Ora vediamo i migliori mazzi Morte in Marvel Snap!

Deadpool Control

Deadpool

Nova

The Hood

Carnage

Bucky Barnes

Killmonger

Wave

Deathlook

Venom

Hulk Buster

Taskmaster

Death

Deadpool è la carta, neanche a dirlo, con più sinergie in compagnia della nostra Morte. Il nostro supereroe immortale si diverte a sparire tante volte sotto i colpi di Carnage, Killmonger, Deathlok e Venom, per poi comparire con una potenza tale da essere praticamente incontrastabile. Il mazzo vuole, in primis, trarre vantaggio da personaggi a costo 1 che, se dovessero essere distrutti in qualunque modo, darebbero solo vantaggio.

Il core formato da Bucky Barnes e Carnage, come vedrete anche in seguito, è il migliore da abbinare a Morte, perché mette tanta potenza su un campo, traendo anche vantaggio dal distruggere altre carte. Wave, invece, è qui per scontare la mano, così da creare turni devastanti in cui inanellare Morte e altre carte prodigiose, proprio come Taskmaster. Quest’ultima carta copia il potere dell’ultimo personaggio giocato, ergo, dopo aver usato Morte, ne copierete il potere e otterrete ben due carte con 12 di potenza su due campi diversi magari.

Clone Death

Angel

Squirrel Girl

Yondu

Nova

Bucky Barnes

Carnage

Killmonger

Deathlook

Sabretooth

Moongirl

Death

She-Hulk

She-Hulk è una carta che un tempo sembrava irraggiungibile per tutti coloro che non avevano abbastanza token del collezionista. Fortunatamente, al momento in cui stiamo scrivendo questa guida, la carta ora fa parte del pool 3, pertanto la pagherete molto meno. Il fulcro principale del mazzo è un classico Morte, ma ci sono carte che desiderano abusare della sua capacità di costare poca energia.

Moongirl, carta storica del gioco ormai, copierà la vostra mano e, con un pizzico di tempismo, riuscirete ad avere in mano due Morte da giocare contemporaneamente, all’ultimo turno magari. She-Hulk, d’altro canto, brama di entrare in campo l’ultimo turno, così da rovinare i piani del vostro avversario. Prima vi concentrate sul distruggere carte, poi cercate di clonare la mano e, infine, sfoderate le vostre copie di She-Hulk e Morte per accaparravi più location possibili.

Destroyer Death

Yondu

Iceman

Bucky Barnes

Daredevil

Carnage

Armor

Wave

Spider-Man

Taskmaster

Professor X

Destroyer

Death

Destroyer non è sicuramente un mazzo semplice da giocare, ma regala tante soddisfazioni. Ci sono due core su cui fare affidamento questa volta: il pacchetto Daredevil e quello con Carnage. Il primo è composto da Daredevil, Spider-Man e Professor X ed è un trittico che desidera leggere le giocate avversarie, oltre che a bloccare location in cui far usare carte. Armor e Professor X hanno l’abilità di rendere indistruttibili le carte in quella zona, così, quando scenderà il vostro Destroyer per fare pulizia, non vi andrà a colpire i personaggi più importanti.

Baero

The Hood –

Nova

Yondu

Bucky Barnes

Carnage

Mysterio

Killmonger

Wave

Deathlok

Aero

Magneto

Death

Uno dei mazzi storici di Marvel Snap, sempre forte e attuale. Il Baero, a differenza degli altri citati in questa guida, vanta la presenza di carte stile controllo dal potere sconfinato. Credete sia un’esagerazione? Aero è la carta più esplosiva del gioco in molte tier list famose ed è la carta più ambita per chi desidera fare tanti cubi in classifica. Amata e odiata, insieme a Magneto, permette un controllo della partita assoluto, così da far giocare all’avversario le carte dove vogliamo noi.

Il solido pacchetto dei soliti personaggi costo 1 chiude il cerchio per un inizio partita esplosivo e ricco di interazioni. Ciò che passa un pelino in sordina è però l’utilizzo di Wave in questo caso specifico. Lei è quasi sempre abbinata a Morte, ma qui esprime il suo massimo potenziale, rendendo i turni 4, 5 e 6 fenomenali dal punto di vista della potenza rapportata alla carte usate.

Galactus

Yondu

Daredevil

Psylocke

Wolverine

Green Goblin

Killmonger

Wave

Hobgoblin

Gamora

Magik

Galactus

Death

KNEEL BEFORE GALACTUS! Scusate, troppo entusiasmo. Qui però parliamo di uno dei mazzi più difficili da contrastare di tutto Marvel Snap, anche se tra i più costosi in assoluto. Galactus rimane una delle carte più oppressive e difficilmente ottenibili di tutto il gioco, ma a ragion veduta. La strategia desidera sfruttare al pieni potenziale l’abilità del distruttore di mondi, per poi invadere la location rimasta con i nostri pezzi migliori.

Avendo solo quattro spazi a tasti dopo l’avvento di Galactus sul campo di gioco, i goblin sono, pertanto, fondamentali per bloccare zone e far perdere potenza all’avversario. Psylocke vi permetterà di accelerare la vostra mossa conclusiva e Magik di gestire al meglio la partita dopo Galactus. Il tutto è poi focalizzato a trarre vantaggio dalla sola area rimasta. Senza dubbio il mazzo Morte di Marvel Snap più intrigante.