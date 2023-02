Ci sono molte meccaniche diverse in Marvel Snap e ciascuna nasconde una strategia unica da sperimentare. Ciò che però rende una scelta consistente in sede di creazione del mazzo è la presenza di carte che da sole possono ribaltare il risultato di una partita. La componente discard ha sempre vantato la presenza di carte fenomenali del calibro di Morbius e Dracula, ma bisogna dire che il trono spetta a una regina al dir poco temibile. Parliamo della celebre Hela, che gli appassionati delle pellicole cinematografiche ricorderanno per le sue baruffe con Thor. Conosciuta per essere la dea della morte asgardiana, si è ritagliata uno spazio nelle mente e nel cuore anche dei fruitori di Marvel Snap. La carta, che si presenta come una costo 6 con 6 di potenza, potrebbe far sorridere per le sue statistiche.

Tuttavia, l’effetto è tra i più brutali del gioco: ella riporterà in vita, in location casuali, tutte le carte scartate in questa partita. Avete letto bene. A più potrebbe sembrare un effetto eccessivamente randomico, ma, in realtà, si può massimizzare con l’uso di altre carte. Ah aspettate, ma è febbraio, c’è un certo MODOK in giro. La meccanica scarta carte non è mai stata così devastante su Marvel Snap come in questa stagione. Oggi vi proponiamo, quindi, una vasta scelta di mazzi che possono lavorare al massimo sulla meccanica che rende Hela una condizione di vittoria così imponente. Vi ricordiamo, inoltre, che abbiamo stilato per voi la guida completa a Marvel Snap in cui potrete scovare anche tutti i mazzo da comporre per scalare la classifica.

DISCARD HELA

Blade

Morbius

Wolverine

Swarm

Colleen wing

Moon Knight

Sword Master

Black Cat

Dracula

Hela

Apocalisse

America Chavez

Siamo letteralmente nel regno di Hela. La meccanica scarta carte è ovviamente insita nel suo effetto e giocare un mazzo che punta tutto su abilità simili è ottimo per sfruttare il suo potenziale. Morbius e Dracula sono il cuore del mazzo, poiché aiutano Hela a mettere molto potenziale nelle location, prima che lei possa toccare terra. Swarm e Colleen wing offrono un vantaggio carte notevole, permettendo di giocare molte carte a costo zero. Wolverine dopo il buff è uno strumento assai duttile per discard, poiché sinergizza bene con la meccanica e offre una valida alternativa a tutte quelle location problematiche, ove non è possibile posizionare carte. Black Cat è una tech interessante per sfruttare al meglio il potere finale della dea, mentre America Chavez desidera solo migliorare le pescate del mazzo fino al sesto turno.

ZABU HELA

Zabu

Lady Sif

Sword Master

Dracula

Jubilee

Ghost Rider

Hell Cow

Captain Marvel

Hela

Apocalisse

Helicarrier

The Infinaut

Zabu è stato giustamente depotenziato dopo l’ultimo aggiornamento, ma permette ancora di giocare carte molto potenti a un costo inferiore. Tra le carte che hanno grande sinergia con Hela ci sono Jubilee, che richiama carte incredibili dal mazzo a zero, Ghost Rider, che riprende una carta scartata e la mette in gioco, e Hell Cow che accelera il processo discard per avvantaggiare la dea della morte. È senza dubbio il mazzo più fragile e instabile tra quelli proposti, ma permette di vincere partite con giocate disarmanti e difficilmente contrastabili. Certo, bisogna ammettere che se non si vede Zabu nei primi atti della partita il tutto sembra più complicato e macchinoso, ma basta non snappare in fondo.

AGENT HELA

Blade

Morbius

Psylocke

Invisible Woman

Agent Coulson

Sword Master

Hell Cow

White Queen

Nick Fury

MODOK

Hela

Helicarrier

Probabilmente, il mazzo con Hela più divertente tra quelli proposti. La componente randomica imposta dagli agenti e White Queen è la forza della strategia. Da un lato si genera valore per permettere a MODOK di scartare la mano, e quindi riprendere le carte con Hela, dall’altro si può vincere benissimo facendo vantaggio con le risorse aggiunte. Il core del mazzo rimane una combo ormai usata fino alla nausea che è basata su Invisible Woman e MODOK. Prima generate carte nella vostra mano e poi, a fine partita, potete rivelare il faccione con 8 di potenza. Psylocke desidera facilitarci leggermente la curva di energia, specialmente quando siamo alle prese con mani molto lente da sfruttare, mentre le altre carte core del discard rimangono i punti fermi della strategia legata alla dea.

LOCK HELA

Morbius

Invisible Woman

Swarm

Colleen wing

Lockjaw

Dracula

Hell Cow

MODOK

Hela

Helicarrier

Giganto

The Infinaut

Ovunque ci sia Lockjaw è sempre festa. Il cagnolone più amato di Marvel Snap è un’arma potentissima, quando non sbaglia bersaglio. Il mazzo desidera giocare principalmente su due location. Su una si crea vantaggio latente con Invisible Woman e MODOK, in attesa del turno finale con Hela, mentre sulla seconda si approfitta della casualità elargita dal cane, per sviluppare un potere praticamente impossibile da contrastare. Chiaramente il giocare carte così costose implica una predisposizione alla fragilità di curva, ma è il prezzo di giocare una lista così esplosiva e divertente. Far uscire dal mazzo carte come Giganto e The Infinaut è la priorità per mettere pressione nelle varie location. Essi si possono scartare per riprenderli con Hela o possiamo avere fortuna con Lockjaw e metterli in campo prima. In quest’ultimo caso meglio tenere in conto la presenza di Shang-Chi.

DINO HELA

Quinjet

Morbius

The Collector

Invisible Woman

Swarm

Moongirl

Hell Cow

Devil Dinosaur

MODOK

Hela

Apocalisse

Helicarrier

Come ultimo mazzo vi presentiamo il più interessante da sfruttare in sinergia con Hela. Parliamo nell’ormai intramontabile Dino che, in tutte le salse, non smette mai di abbandonare il meta e sorprenderci. Quinjet, The Collector e Dino desiderano sfruttare il vantaggio elargito da carte come Swarm, Moongirl ed Helicarrier. La strategia di fondo si basa infatti su due condizioni fi vittoria: creare vantaggio carte per aumentare la potenza del dinosauro, magari difeso da Invisible Woman, e riprendere con Hela le carte scartate per generare valore. MODOK è presente per massimizzare l’effetto della dea della morte e produrre ulteriori risorse scontate se avrete Quinjet sul terreno. Un mazzo che può sorprendere e che non è semplice da contrastare.