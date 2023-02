MODOK arriva su Marvel Snap e spacca il meta. Ogni mese il gioco si rimpingua di nuove carte e attinge dai volti iconici dell’universo MCU. Ci troviamo, però, in un mese particolare per l’universo narrativo, vista l’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Oltre ad aver annunciato l’arrivi di Kang, sia nel settore cinematografico, che nel card game online, spunta anche un certo MODOK. Questo bizzarro facciano è il protagonista indiscusso del pass acquistabile questo mese e ha un effetto unico. La carta, al momento della scoperta, scarterà tutta la nostra mano, ma vanta di un 8 in potenza. Possibile che sia un effetto tanto negativo?

I più attenti avranno già capito che si tratta di un’abilità che ha diverse sinergie con carte presenti in gioco e che si può facilmente manipolare aggiustandosi la mano ogni turno. Oggi vi proponiamo una lista di mazzi intriganti che sfruttano al meglio il suo potenziale e liberano alcune combo fuori di testa. Da notare come, proprio negli ultimi giorni, MODOK sia una delle carte più forti del meta in Marvel Snap. Studiare questa guida, anche se non vi piace la strategia, sarebbe una scelta saggia anche per carpirne i possibili counter da usare. Vi ricordiamo che abbiamo fatto anche la guida completa a tutto Marvel Snap, in cui troverete i migliori mazzi.

Discard MODOK

Blade

Morbius

Wolverine

Swarm

Colleen wing

Gambit

Lady Sif

Sword Master

Dracula

MODOK

Apocalisse

Helicarrier

In questa lista di mazzi con MODOK troverete molti core che si basano proprio sullo scartare carte. Di base non discuteremo della meccanica in sé, anche perché si tratta di un pacchetto già presente dagli albori del gioco e che non necessita presentazioni. Ciò che analizzeremo sono i protagonisti di ogni lista. In questa, ad esempio, le carte principali sono Dracula e Morbius. L’idea è quella di creare vantaggio carte con le molte scartate e trovare valore da Apocalisse ed Helicarrier. Morbius è la carte che bramate nei primi turni della partita mentre, grazie a Dracula e MODOK, sfrutterete Apocalisse per conquistare una location senza troppi problemi.

Hela Rider

Blade

Morbius

Swarm

Colleen wing

Lady Sif

Dracula

Ghost Rider

MODOK

Hela

Apocalisse

America Chavez

The Infinaut

Tra quelli che citeremo con MODOK in questa guida, questa è senza dubbio il più pericoloso da affrontare senza le giuste carte. Oltre alla presenza dei fedeli Morbius e Dracula, il pacchetto composto da Swarm e Colleen Wing costituisce un vantaggio carte quasi illimitato. Non è un caso se questa coppia di carte sta venendo usata anche in liste che non possiedono la meccanica dello scartare. L’idea di fondo è quella di mandare via, tramite Lady Sif, MODOK e Dracula, le carte più imponenti e costose del mazzo. Nelle fasi conclusive della partita troverete vantaggi senza senso tramite Ghost Rider ed Hela, che saranno capaci di riportare in vita le vostre migliori carte scartate.

Invisibile MODOK

Blade

Morbius

Invisible Woman

Swarm

Colleen wing

Mystique

Lady Sif

Dracula

MODOK

Hela

Apocalisse

America Chavez

Anche in questo caso il core principale del mazzo è un discard qualunque, ma trova in particolari scelte delle condizioni di vittoria inaspettate. Ad inizio guida vi abbiamo anticipato che ci sono modi per manipolare l’effetto distruttivo di MODOK, e questo ne è l’esempio lampante. Invisible Woman è una carta unica in Marvel Snap, poiché permette, alle carte presenti nella sua location, di scoprirsi a fine partita. Ciò vuol dire che potrete mettere MODOK ed Hela al suo fianco per sfruttare al massimo il loro potenziale alla fine e sorprendere il vostro avversario. Così facendo si può anche ovviare al problema di scartare per errore Hela dalla mano senza poterla recuperare.

BIG MODOK

Blade

Psylocke

Invisible Woman

Wave

Dracula

Hell Cow

Nick Fury

MODOK

Hela

Apocalisse

America Chavez

Helicarrier

“Come lo scarti te, ma più grosso!” basterebbe per riassumere questo mazzo. Tra le varie strategie targate MODOK questa è senza dubbio la meno stabile, ma anche la più divertente. La presenza di carte dal costo elevato limita sicuramente la curva di energia durante la partita, ma le ricompense per un pizzico di fortuna sono vittorie dal nulla. Il core del mazzo desidera sfruttare Hela, MODOK e Invisible Woman per manipolare la scelta di carte da scartare con il nostro faccione preferito.

Ad agevolare i turni iniziali, ci sono carte come Psylocke e Wave, che desiderano alterare e abbassare il costo delle carte più pesanti. L’idea è quella di sfruttare Hell Cow per massimizzare le carte potenti scartate e poi riprenderle con Hela per assicurarsi tutte le location in una volta sola. C’è di base una grossa componente randomica, ma alla fine è mitigata dal fatto che le carte capaci di generare pezzi costosi nella nostra mano le scelgono solo di energie elevate. Un parco giochi, ma almeno sono sempre carte con un potere medio-alto.

MOLOCK

Morbius

Swarm

Colleen wing

Gambit

Lockjaw

Moon Knight

Dracula

Leech

MODOK

Doctor Doom

Apocalisse

America Chavez

Giungiamo, infine, alla lista che in assoluto amo di più, non solo per strategia, ma anche per meccanica. Tutte le liste di MODOK che vanno per la maggiore sono perlopiù dei combo, che hanno le proprie fragilità e attingono il loro potenziale da poche condizioni di vittoria. In questo caso sono presenti delle carte fenomenali per contrastare gli altri mazzo del meta e c’è una sinergia da tempo sfruttata nei mazzi tier 1: Lockjaw. Il cagnolone più amato di Marvel Snap permette di generare un vantaggi pazzesco nella location scelta e permette di far uscire dal cappello giocate imprevedibili.

Non può essere bloccato da Cosmo ed è difficile da manipolare. Sebbene ci siano carte fenomenali come Morbius e Dracula, la vera forza del mazzo sta nell’utilizzo di personaggi come Leech, Doctor Doom e Moon Knight. Quest’ultimo non crea mai un vero svantaggio a noi, ma può disturbare la mano dell’avversario. Il dottore può spuntare dal nulla da Lockjaw e mettere pressione su tutte le location della partita. Leech, infine, annulla letteralmente tutte le combo più forti del gioco, oltre che assicurandovi un vantaggio tattico notevole contro gli altri mazzi MODOK. Da provare e godere assolutamente.