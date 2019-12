Marvel Ultimate Alliance 3: mostrato il nuovo DLC durante i Game Awards

Il pre-show dedicato ai tanto attesi Game Awards ha saputo dimostrasi sicuramente interessanti. La serata si è aperta con un reveal in anteprima mondiale sicuramente inaspettato. Marvel Ultimate Alliance 3 ritorna sulla scena dei Game Awards mostrandoci per la prima volta il suo DLC. Il nuovo contenuto scaricabile prenderà il nome di Rise of the Phoenix è sarà interamente ai tanto amati X-Men.

Il trailer ci ha mostrato poca roba ma tra le varie immagini siamo riusciti ad capire che, oltre all’arrivo di svariati nuovi personaggi (come Cable, Gambit, Phoenix, Nightcrawler e Iceman), il contenuto scaricabile sarà “munito” anche di nuove modalità di gioco. La principale modalità prende il nome di Danger Room Showdown e si presenta come una semplice “prova di forza” in quale due team di giocatori competeranno per avere il miglior punteggio (superando svariate prove).

Il DLC Rise of the Phoenix sarà disponibile all’acquisto a partire dal prossimo 23 Dicembre. Quindi se Marvel Ultimate Alliance 3 è riuscito a convincere e non vedere l’ora di ritornarci a metterci le mani sopra il titolo dei Team Ninja, questo contenuto aggiuntivo sicuramente farà al caso vostro. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!