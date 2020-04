Marvel’s Avengers: il team di sviluppo torna a parlare delle abilità dei supereroi

Dal momento in cui è stato rimandato al prossimo settembre, sono un pò sparite dai radar le tracce di Marvel’s Avengers, il nuovo grande progetto di Crystal Dynamics e Square Enix. Di recente, una parte del team di sviluppo ha voluto interagire con gli utenti tramite una sessione di domande e risposte su Reddit. Nello specifico il direttore del sistema di combattimento del titolo, Vince Napoli ha deciso di rilasciare qualche nuovo dettaglio sul prossimo gioco con protagonisti i vendicatori.

Parlando con diversi utenti si sono toccate diverse tematiche quali: il sistema di equipaggiamento degli eori, i perks e le abilità che saranno in grado di imparare i personaggi man mano che proseguirà l’avventura. Inoltre, Vince Napoli ha menzionato che, quelli che sono stati mostrati fino a questo momento erano solo dei primi test, e dopo aver lavorato molto, soprattutto sul sistema di combattimento adesso c’è una maggiore varietà di utilizzo delle abilità per gli eroi.

“È stato fatto molto lavoro per revisionare il sistema di abilità, ma siamo riusciti facilmente ad iserire oltre 100 perks unici solo per gli equipaggiamenti” ha dichiarato il direttore del sistema di combattimento del titolo. Grazie a un numero così alto di personalizzazione dei vari equipaggiamenti, ciò che andrà a giovarne è sicuramente il gameplay, che potrà dare diversi input da sperimentare ai giocatori.

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers per il prossimo 4 settembre sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC (via Steam). Ci sono molti dettagli ancora da scoprire sul nuovo titolo Marvel, ma è altamente probabile che prima del periodo di lancio Crystal Dynamics e Square Enix possano elargire nuove informazioni a riguardo. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Vince Napoli su Marvel’s Avengers?