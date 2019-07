Marvel’s Avengers: svelata la Collector’s Edition

Non poteva ovviamente mancare una Collector's Edition per l'attesissimo Marvel's Avengers: scopriamone insieme i contenuti!

Come molti ben sapranno in questi giorni si sta svolgendo il San Diego Comic Con, uno degli eventi più grandi dell’anno per quanto riguarda il mondo dell’intrattenimento. Solitamente i videogiochi non sono uno degli argomenti principali di tale kermesse ma, vista la grande importanza ricoperta da Marvel nel settore, è stato riservato un piccolo spazio anche per l’attesissimo titolo di Crystal Dynamics Marvel’s Avengers.

Al San Diego Comic Con di quest’anno è infatti stato svelato che l’avventura dei vendicatori riceverà anche una personale Collector’s Edition. Una notizia ad onor del vero abbastanza scontata ma di cui mancava ancora l’ufficialità.

Oooh! Collaborating with @GentleGiantLTD for a Captain America statue for the #PlayAvengers special edition. This is a paint job master of the statue. #MarvelSDCC #MarvelGames #AgentMLovesSDCC pic.twitter.com/iqNjAKlJWf — Ryan Penagos (@AgentM) July 18, 2019

All’interno di essa potremo trovare, come osservabile anche dal post qui sopra, una bellissima statua di Captain America alta circa 30 centimetri. L’ambito gadget è stato ricreato in collaborazione con Gentle Giant Studios e riporta sulla base una dichiarazione di Steve Rogers: “This nation was founded on one principle above all else: the requirement that we stand up for what we believe, no matter the odds or the consequences.” Ossia, per i non anglofoni,: “Questa nazione è stata fondata su un principio sopra ogni altra cosa: sul fatto che dobbiamo difendere ciò in cui crediamo, indipendentemente dalle conseguenze e dalle probabilità”.

Purtroppo non sono state date ulteriori notizie riguardo la succulenta Collector’s Edition di Marvel’s Avengers ed attualmente non è neanche possibile effettuarne il pre-order. Per saperne di più non servirà comunque attendere troppo tempo: entro la fine del 2019 saranno svelati tutti i vari dettagli.

Che ne pensate di questa notizia, vi piace la statua di Captain America? Avreste scelto un altro soggetto o, alla luce dei fatti rivelati nel trailer del titolo, credete che il primo vendicatore sia invece una scelta decisamente saggia? Fateci sapere la vostra opinione direttamente nei commenti!