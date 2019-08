Marvel’s Avengers: svelati costumi alternativi dalla Gamescom 2019

Marvel's Avengers promette di includere molti costumi alternativi: ecco a voi cosa è stato svelato alla Gamescom 2019, tramite un video emerso in rete.

Dopo aver potuto ammirare il lungo filmato di gameplay di Marvel’s Avengers rilasciato da Square Enix e da Crystal Dynamics, è il momento di scoprire qualche nuovo dettaglio su questa nuova avventura d’azione. È apparso in rete un filmato che permette di vedere alcune sequenze di gioco e di scoprire alcuni costumi alternativi per i personaggi.

Si tratta di un filmato off-screen, di qualità non eccelsa ma sufficiente per notare alcuni dettagli. È stato pubblicato dal canale YouTube JorRaptor. Possiamo vedere Captain America in quello che sembra il costume di Secret Empire. Hulk, invece, è per certo in versione Joe Fixit, mentre Iron Man sembra indossare l’armatura Mark 42. Abbiamo poi Thor, che indossa una specie di costume da vichingo e infine Vedova Nera, con una tuta da combattimento non troppo dissimile da quella base.

Gli sviluppatori avevano già confermato che i personaggi avrebbero avuto a disposizione molti costumi alternativi provenienti da vari periodi e da varie opere, ma ancora non c’era stata occasione di scoprirne nemmeno uno. Tramite reddit, inoltre, possiamo vedere una serie di immagini che si concentrano su alcuni frame che mostrano i costumi alternativi.

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Inoltre, se ancora non l’avete fatto, potete leggere la nostra prova della Gamescom 2019 del gioco, a questo indirizzo.

Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato fino a questo momento?