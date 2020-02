Marvel’s Avengers: deluxe edition include 5 giorni di accesso anticipato?

Marvel’s Avengers è stato uno dei grandi giochi che negli ultimi mesi è stato rimandato. Come successo con Cyberpunk 2077, il titolo è stato rinviato di ben 5 mesi, l’uscita prevista infatti è per il 4 settembre 2020. Gli sviluppatori hanno promesso che il titolo avrà una storia epica con i più famosi ed amati supereroi targati Marvel con una ottima componente online. Dopo l’annuncio del rinvio del titolo, a parte quest’ultima notizia, Square Enix non ha fatto più sapere nulla a riguardo.

In queste ore l’utente Idle Sloth ha scoperto un dettaglio curioso su Marvel’s Avengers. Secondo l’elenco apparso sullo store Microsoft è apparsa la Deluxe Edition del titolo. Fin qui nulla di strano, se non per il fatto che il ragazzo ha notato che la data di uscita non risulta con quella precedentemente annunciata. Qui di seguito potete controllare il post ufficiale su Twitter e giudicare da voi.

#MarvelsAvengers: Deluxe Edition has just showed up on the Xbox Store. It’s due for release on August 31st. 5 days early that the standard edition which is due out Sept 4th 👀 pic.twitter.com/9IyWVpxzGw — ❎Idle Sloth🐍🇮🇪🇨🇦 (@IdleSloth1984) February 13, 2020

Sloth, attraverso diverse Emoji, sottolinea come la data di rilascio sia il 31 agosto 2020, ben 5 giorni prima la data ufficiale. Questo vuol dire che la Deluxe Edition di Marvel’s Avengers include 5 giorni di accesso anticipato? Non possiamo esserne certi però non è la prima volta che Square Enix adotta questo metodo di vendita. Ricordiamo infatti che è successa la stessa cosa con Shadow of the Tomb Raider, il quale aveva 48 ore di early access se preordinato.

Non c’è nulla di ufficiale quindi, del resto potrebbe essere anche un errore fatto dallo store Microsoft, pertanto vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute pinze. Vi ricordiamo inoltre di seguire le nostre pagine per una eventuale conferma a riguardo. Intanto fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo titolo.