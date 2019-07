Marvel’s Avengers: nuovi dettagli sull’endgame e villain

Marvel's Avengers non finirà una volta conclusa la storia. Ecco maggiori informazioni rilasciate da Crystal Dynamics sull'endgame del gioco.

Marvel’s Avengers è stato presentato come un gioco d’azione per giocatore singolo inerente al mondo Marvel che ci farà impersonare il team dei Vendicatori. Ad oggi il titolo ha ancora un alone di mistero ma, più ci allontaniamo dalla data di presentazione del cinematic trailer avvenuta all’E3 di quest’anno, più riusciamo a reperire succose novità.

Durante una recente intervista, il creative director di Crystal Dynamics Noah Hughes, ha dichiarato che dopo che i giocatori avranno completato la campagna, le minacce non spariranno affatto. Infatti, ci saranno “minacce maggiori” che i giocatori dovranno per forza di cose affrontare. Ed è qui che inizia la fine del gioco e secondo Hughes, l’esperienza post-campagna diventerà sempre più difficile man mano che ci si addentra. Più si proseguirà con l’endgame, più importante sarà la cooperazione con gli altri giocatori.

Così facendo, si guadagneranno cosmetici e si continuerà a progredire con il livellamento dei personaggi. Hughes ha sottolineato come vi siano moltissimi livelli che i giocatori potranno affrontare. Interessante notare anche come alla fine del gioco, ci saranno nuovi nemici da affrontare che saranno, a detta di Hughes, molto più grandi e cattivi di quelli con il quale avremo a che fare durante la storia, tramite varie attività come raid e missioni speciali.

Inoltre, per mantenere vivo l’interesse nei confronti di Marvel’s Avengers, Crystal Dynamics punterà a rilasciare costantemente nuovi eroi e nuove mappe in forma totalmente gratuita. Al momento però, non è chiaro su quale tipo di contenuto il team stia puntando.

Ricordiamo che Marvel’s Avengers sarà disponibile per PS4, Xbox One, PC e Google Stadia dal 15 maggio 2020.