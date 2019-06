Marvel’s Avengers E3 2019: un leak svela la data di lancio?

Amazon UK ha messo a listino sul proprio store un misterioso titolo di Square-Enix. Che si tratti davvero di Marvel's Avengers?

Più l‘E3 2019 si avvicina più i leak e le indiscrezioni si fanno numerosi. Più voci circolano più è difficile riconoscere le informazioni veritiere o quantomeno plausibili da quelle fatte circolare senza nessuna fonte. In questo particolare circolo vizioso, che solo stamattina ci ha svelato l’esistenza di due importantissime opere come Tales of Arise e Elden Ring, c’è spazio anche per un altro attesissimo titolo: il misterioso Marvel’s Avengers.

L’indiscrezione riguardante il titolo di Square Enix è inoltre decisamente interessante, trattandosi della possibile data di uscita dell’opera. A lanciare questa voce è stato direttamente Amazon UK, che ha messo a listino sul proprio store un misterioso prodotto di Square Enix in pre-order. Che si tratti davvero di Marvel’s Avengers?

Amazon UK has listed an Square Enix game yet to be announce for PS4/XB1 with a release date of May 15th 2020. Could this be Marvel's Avengers or a new IP 👀. #E32019 #SquareEnixE3 https://t.co/oeTqt5qJGo pic.twitter.com/GiT5HQDmAA — Andrew Marmo (@the_marmolade) June 7, 2019

Non ci sono purtroppo certezze sul fatto che si tratti proprio del titolo attualmente in lavorazione presso Crystal Dynamics ma, considerando le voci dei giorni scorsi, le chance che il misterioso prodotto sia proprio Marvel’s Avengers sono decisamente alte. Non è comunque ovviamente da escludere che il placeholder sia invece riservato ad una nuova IP ancora da annunciare. Per saperlo ci basterà probabilmente solo aspettare ancora qualche giorno: l‘E3 2019 del resto è oramai dietro l’angolo.

La data di lancio rivelata da Amazon Uk è infatti fissata per il 15 Maggio 2020, poco meno di un anno a partire da oggi. Sembra quindi molto probabile, considerando tale finestra di lancio, che l’ignaro titolo sia proprio l’atteso Marvel’s Avengers. Vi invitiamo comunque a prendere tutto ciò con le pinze, trattandosi di semplici indiscrezioni.

Che ne pensate di questa notizia, credete davvero che il lavoro di Crystal Dynamics possa uscire tra poco meno di un anno? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti!