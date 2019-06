Marvel’s Avengers annunciato durante l’E3 2019, ecco il trailer e la data di uscita

Marvel's Avengers è stato finalmente svelato a tutto il mondo: vediamo insieme il trailer e tutti dettagli messi in luce durante l'E3 2019.

Uno dei grandi titoli di Square Enix che tutti attendiamo di vedere da anni è Marvel’s Avengers, il nuovo gioco creato in collaborazione con Marvel dedicato ai Vendicatori. Il primo titolo della “serie” (Marvel’s Spider-Man, di Insomniac Games ed esclusivo per PlayStation 4) ha colpito tutti e ha fatto fortemente desiderare un nuovo gioco a tema supereroi di alta qualità. Ora, possiamo vedere tutti i dettagli su quanto Square Enix ha pronto per noi.

Nel trailer possiamo vedere Iron Man, Captain America, Thor, la Vedova Nera e Hulk: i personaggi non hanno il volto degli attori dei film Disney. Il filmato ci permette di vedere gli Avengers e San Francisco sotto attacco. A quanto pare, Captain America perisce durante i combattimenti e la città subisce gravi danni: l’incip narrativo, da quanto abbiamo potuto capire, sarà legato al dubbio già visto nei film della serie “Gli Avengers fanno sempre del bene alla società? O sono un pericolo?”. Nel filmato, però, possiamo vedere subito che Captain America non è veramente morto (infatti sarà uno dei personaggi giocabili).

Il gioco fonderà un’esperienza cinematografica con un gameplay d’azione in cooperativa online per quattro giocatori. Cinque anni dopo l’evento mostrato nel trailer, gli Avengers devono riunirsi per fermare un grande male: la trama sarà completamente originale e verterà sull’unione della forza dei singoli eroi.

Il gioco offrirà nuovi contenuti, sia in termini di nuovi eroi che nuove regioni con missioni; e saranno completamente gratuiti. Si tratta quindi di un game-as-a-service ma non ci saranno loot box né microtransazioni pay to win. Uscirà su PS4, Stadia, PC, Xbox One: ci saranno contenuti speciali per PS4 (accesso alla beta e extra che saranno svelati più avanti). Uscirà il 15 marzo 2020.

Diteci, cosa ne pensate di quanto annunciato riguardo a Marvel’s Avengers? Credete che il gioco sarà di qualità, oppure dovete prima vedere altro?