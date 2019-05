Marvel’s Avengers sarà mostrato all’E3 2019, è ufficiale

Marvel's Avengers sarà svelato al mondo durante l'E3 2019, è finalmente ufficiale: scopriamo con precisione quando sarà mostrato il gioco.

L’abbiamo già detto, ma lo ripeteremo ancora: oggi è una giornata molto movimentata per noi videogiocatori. Per iniziare, Death Stranding è stato svelato completamente (con tanto di data di uscita), e vari rumor molto credibili hanno dato nuove certezze per le date di uscita di The Last of Us Part II e Cyberpunk 2077. Ora, è il turno di Square Enix, che ha confermato tramite i canali social che Marvel’s Avengers sarà svelato al mondo il 10 giugno.

Il gioco è in sviluppo presso Crystal Dynamics ed Eidos Montreal da tempo e i fan hanno avuto modo di vedere solo un piccolo teaser trailer anni fa, senza poi scoprire alcunché di nuovo. Ora, pare che il momento tanto atteso sia finalmente arrivato: durante lo showcase di Square Enix potremo scoprire l’esatta natura del gioco.

Tune into Square Enix Live E3 2019 for the worldwide reveal of Marvel’s Avengers. 🗓️ The event – complete with closed captions – begins June 10 at 6PM PT: https://t.co/KNimbY3Ze7 #SquareEnixE3 #Reassemble pic.twitter.com/zYibKtcPS1 — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) May 29, 2019

Le domande sul gioco sono molteplici: non sappiamo praticamente nulla del gioco; è altamente probabile che i protagonisti saranno gli eroi Marvel che tanto abbiamo amato negli ultimi anni grazie ai film, ma sul gameplay non c’è alcun tipo di informazione e potremmo solo tirare a indovinare.

Durante la conferenza di Square Enix, però, potremmo scoprire molto altro oltre a Marvel’s Avengers: gli appassionati, infatti, si aspettano di scoprire qualcosa anche su Final Fantasy 7 Remake, anche se i recenti rumor hanno già rivelato molti dettagli potenzialmente interessanti. Diteci, vi interessa di più Final Fantasy 7 Remake o Marvel’s Avengers?