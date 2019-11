Marvel’s Avengers: finali multipli e nessun limite nell’introduzione di nuovi personaggi

Il prossimo maggio avremo finalmente modo di mettere le mani su Marvel’s Avengers, il nuovo gioco di Square Enix e Crystal Dynamics. Come sappiamo, nel gioco controlleremo gli Avengers, Ms Marvel (Kamala Khan) e, tramite espansioni, vari altri personaggi. Parliamo infatti di un gioco pensato per essere ampliato regolarmente. Quali personaggi potremo controllare, però?

Parlando con LAD Bible, il Creative Director Shaun Escayg ha parlato proprio di ciò, affermando che c’è il potenziale per vedere all’interno di Marvel’s Avengers molti personaggi, senza limiti. Più precisamente, Escayg ha spiegato che all’interno della campagna principale il team non ha voluto inserire troppi personaggi, per non allontanarsi troppo dal cuore della trama. Al tempo stesso, però, le espansioni permetteranno di vedere molti personaggi, magari mai apparsi nei film e in altri giochi.

Crystal Dynamics sta lavorando a stretto contatto con Marvel, quindi qualsiasi personaggio sarà introdotto nel gioco verrà scelto con cura e con rispetto della sua caratterizzazione originale. Il capo dello studio, Scot Amos, ha inoltre confermato che Marvel’s Avengers includerà finali alternativi: in certe fasi del gioco potremo compiere delle scelte che avranno un grande impatto sulla trama complessiva.

Attualmente, purtroppo, non è dato sapere nulla di più a riguardo, ma chiaramente stiamo parlando di un gioco che non si accontenta di far vivere una breve modalità storia, ma vuole accompagnare i giocatori nel corso dei mesi con tante aggiunte e con la possibilità di rigiocare per vedere finali alternativi.

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.