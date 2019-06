Un'enorme cartellone in cima al Los Angeles Convention Center ha rivelato che Marvel's Avengers uscirà anche su Google Stadia.

Manca oramai veramente pochissimo all’attesissima presentazione ufficiale del misterioso Marvel’s Avengers di Square Enix e Crystal Dynamcis. A pochi giorni, o meglio ore, da tale atteso reveal un’inattesa notizia fa però capolino su un’enorme cartellone in cima al Los Angeles Convention Center, la sede della celebre kermesse annuale.

Come è infatti possibile osservare in basso a destra, a fianco dello slogan “Embrace Your Powers“, ci sono i loghi delle varie piattaforme per cui sarà disponibile il titolo. A fare scalpore non è ovviamente la presenza di Xbox One o PS4 ma bensì il logo di Google Stadia, la soluzione di gaming in streaming del colosso americano.

In attesa della conferenza di Square Enix del 11 Giugno, in cui finalmente verrà completamente svelato il titolo, possiamo consolarci con una breve descrizione di Marvel’s Avengers, fatta erroneamente uscire in anticipo sul sito ufficiale dell‘E3 2019 e subito prontamente rimossa.

“Abbracciate i poteri e seguite i membri del team Crystal Dynamics mentre vi parlano del nuovo Marvel’s Avengers. Questa è l’esperienza videoludica definitiva degli Avengers: un action adventure epico che combina narrazione cinematografica con un gameplay sia single player che cooperativo. Riunitevi in squadre di 4 giocatori, imparate straordinarie abilità, personalizzate i vostri eroi per meglio farli aderire al vostro stile e amalgamate i vari poteri per difendere un mondo in espansione da una terribile minaccia costante”.

Marvel’s Avengers sarà quindi un’esperienza sia cooperativa che single-player. Ancora poco e potremo comunque finalmente vedere in azione l’atteso titolo di Square Enix. Che ne pensate del suo sbarco su Google Stadia? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti!