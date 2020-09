Marvel’s Avengers, i migliori videogiochi e gadget

Non vedete l’ora di ricreare l’atmosfera e quell’aura di potenza e mistero che sprigionano gli eroi più forti di casa Marvel? Siete nel posto giusto al momento giusto: vi indichiamo una serie di videogiochi e gadget dedicati a Marvel Avengers, per recuperare tutti i titoli da giocare su console e gli accessori e idee regalo più belli per i veri fan di Captain America, Captain Marvel, Hulk, la Vedova Nera (alias Black Widow) e tantissimi altri personaggi!

I migliori videogiochi e gadget

Marvel’s Avengers – versioni PlayStation e XBOX

Cominciamo la nostra selezione con il titolo più atteso di questi ultimi tempi, Marvel’s Avengers! Vi proponiamo diverse versioni, a partire da Marvel’s Avengers: La più potente Edizione della Terra, che include gadget per ogni Avenger tratti direttamente dalla storia del gioco compresa una statuetta a colori alta 30 cm di Captain America. Comprende anche una copia di Marvel’s Avengers: Edizione Deluxe con custodia SteelBook esclusiva, statuina bobblehead di Hulk, portachiavi Mjolnir, fibbia da cintura di Black Widow, progetti dell’armatura prototipo di Iron Man, spilla di Avenger onoraria di Kamala Khan e foto di gruppo degli Avengers. Gli utenti PlayStation 5 potranno aggiornare la versione del gioco a quella per PS5; potranno affrontare insieme le missioni del gioco; *funzionalità specifiche e dettagli saranno condivisi in futuro. Non mancano nemmeno le edizioni standard, limitate o deluxe in esclusiva, con la possibilità di acquistare anche action figure insieme alla statuina stessa.

Videogames Marvel

Continuiamo la nostra selezione con i migliori videogames dedicati al fenomeno degli Avengers su tante console diverse, a partire da Marvel’s Spiderman, il videogioco uscito nel 2018 dedicato all’Uomo Ragno più simpatico di tutti i tempi, accanto ai LEGO Marvel Avengers, LEGO Marvel Collection e la versione dedicata ai Superheroes, i migliori titoli pensati per tutte le nostre console!

LEGO

I supereroi arrivano anche in versione mattoncino, quello più famoso al mondo: LEGO! Non mancano quindi le migliori versioni pensate per i nostri personaggi Marvel, nelle diverse versioni come LEGO Marvel Helicarrier degli Avengers con Iron Man, Thor e Capitan Marvel, Serie Super Heroes, che include le minifigure di Iron Man, Capitan Marvel, Thor, Black Widow, War Machine e Nick Fury. I fan potranno unirsi ai loro personaggi Marvel Avengers preferiti per affrontare il supercriminale M O D O K e l’Helicarrier, lungo più di 37 cm, è ottimo per il gioco e l’esposizione. Non manca nemmeno la versione della Sala delle Armature di Iron Man, che include 5 minifigure dell’Universo Marvel: Iron Man MK 1, Iron Man MK 5, Iron Man MK 41, Iron Man MK 50 e un Outrider. Contiene un laboratorio di Iron Man con moduli rimovibili che possono essere combinati e impilati in tanti modi diversi per creare esperienze di gioco alternative. Il laboratorio Iron Man include un podio girevole con 2 bracci robotici posizionabili, scrivania con schermo blu trasparente, sedia per minifigure e tazze, modulo della cucina con frullatore e tazza costruibili, modulo dell’armeria con shooter, Jetpack di Power-Up ed elemento fascio di energia per le minifigure, modulo di stivaggio per gli attrezzi con chiave, moduli di stivaggio delle armature di Iron Man, parabola radar, elementi barriera di sicurezza, estintore e 2 elementi fiamma. Questo set di gioco dei supereroi include anche il mech con armatura Igor, dotato di postazione per minifigure apribile e di braccia e gambe mobili, e un robot snodabile su ruote per un gioco di ruolo immaginativo.

Funko POP!

Potevano mancare i personaggi collezionabili più belli del mondo? Ovviamente no! I Funko POP! arrivano anche in edizione dedicata a Marvel’s Avengers, con tanti diversi personaggi, tra cui spuntano protagonisti e antagonisti tra Thanos, Mysterio, Captain America e Captain Marvel, senza dimenticare la doppia versione di Iron Man e Tony Stark, accanto alle versioni dedicate alle feste natalizie e al Thanksgiving, tutte da collezionare!

Nendoroid

Nella nostra selezione, trovano spazio anche le nuove statuine da collezionare in versione nendoroid, riproduzioni fedeli e dal design curato e molto carino dei nostri migliori eroi! Tra questi troviamo i personaggi principali della saga, come ad esempio Captain America in alcune varianti disponibili, diverse versioni di Iron Man e Thor. Le riproduzioni sono alte circa 10 cm ciascuna, che ben riproducono le fattezze e le sembianze degli attori e dei personaggi nei film Marvel!

Action Figures

Non mancano nemmeno le classiche statuine da collezione, le action figures più originali e che meritano di trovare posto nella vostra collezione, tra busti, riproduzioni interattive e statuine collocate su di un piedistallo per poterle posizionare dove meglio crediamo! Ad esempio, suggeriamo la testa di Deadpool Marvel Legends, un oggetto da collezione premium, elettronico, interattivo e ottimizzato per le app con oltre 600 suoni e frasi, diversi sensori e motori per movimenti espressivi. Con l’app gratuita, Deadpool può riprodurre detti, insultare amici o familiari o essere usato come sveglia… forse suona anche al momento giusto. La testa di Deadpool con il design ispirato al divertente mercenario è un fantastico oggetto da collezione e non può mancare nella collezione di un vero nerd. Accanto a questo pezzo da collezione, troviamo i diversi diorama, statuine di Black Widow, Stan Lee, Iron Man e tanti altri ancora!

