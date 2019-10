Marvel’s Avengers dice no alla co-op locale

Marvel's Avengers non permetterà ai Vendicatori di radunarsi in co-op locale, è ciò che ha rivelato lo sviluppatore durante il New York Comic-Con.

I Vendicatori si uniranno sulle nostre macchine da gioco all’inizio del prossimo anno, grazie al nuovo gioco di Square Enix e Crystal Dynamics: Marvel’s Avengers. Pare però che ci sarà un piccolo limite all’interno del gioco. Durante la presentazione del New York Comic-Con avventura da poco, il capo dello studio Scot Amos ha parlato di varie caratteristiche del gioco.

Come già sappiamo, Marvel’s Avengers sarà lungo circa 10-12 ore nella campagna principale ma proporrà anche una serie di missioni secondarie affrontabili in co-op, che allungheranno la nostra esperienza fino a circa 30 ore. Questa corposa parte di gioco, però, non potrà essere sperimentata in co-op locale, ma unicamente in co-op online (ovviamente è sempre possibile giocare in solitaria offline).

Ammettiamo di non essere particolarmente stupiti della cosa: la co-op locale non è certo la priorità per il team; a molti interesserà maggiormente la cooperativa online. Fino ad oggi, però, non era stata data alcuna informazione ufficiale in merito. Ora sappiamo per certo che non potremo divertirci con gli amici offline.

Attualmente non abbiamo molte informazioni sul multigiocatore, in ogni caso, e non sappiamo esattamente come è strutturata l’avventura. Sappiamo però che, oltre a Thor, Iron Man, Vedova Nera e Hulk, ci sarà modo di interpretare Ms Marvel, presentata sempre al New York Comic-Con con un nuovo trailer che include anche brevi sezioni di gameplay: potete vederlo nel nostro articolo dedicato. Diteci, cosa ne pensate di Marvel’s Avengers? Vi ricordiamo che sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2020 per PC, PlayStation 4, Xbox One Google Stadia.