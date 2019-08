Marvel’s Avengers: un tweet suggerisce un nuovo supercattivo?

Marvel's Avengers è un progetto interessante: cattivi e eroi si scontreranno per la difesa della Terra; ora, pare che sia stato suggerito uno dei villain.

Uno dei grandi nomi del panorama videoludico del prossimo anno è Marvel’s Avengers. Dopo una prima presentazione non del tutto convincente, avvenuta all’E3 2019, abbiamo avuto occasione di scoprire qualcosa di più sul gioco, come avete potuto leggere nella nostra anteprima, durante la nostra prova alla Gamescom 2019. Ovviamente ancora non sappiamo tutto, ad esempio riguardo il cast di supercattivi. Square Enix e Crystal Dynamics, sviluppatore del titolo, hanno confermato la presenza di Abomination e di Taskmaster, con quest’ultimo che sembra avere un ruolo di primo piano all’interno della narrazione. Oltre a ciò, però, non sappiamo molto. O almeno era così fino a non molto fa.

Come potete vedere qui sotto, infatti, il profilo Twitter ufficiale del gioco ha rivelato che il giocatore dovrà affrontare la A.I.M (Advanced Idea Mechanics), un’organizzazione che crede nella scienza e non ha fiducia nei supereroi: chiaramente una serie minaccia per i Vendicatori. Come avrete notato, non si tratta di uno specifico supercattivo, quindi i giocatori appassionati di fumetti si sono chiesti chi potesse essere il grande nome della A.I.M che dovremo affrontare: molti hanno ipotizzato Modok, un personaggio non conosciuto dal grande pubblico, ma innegabilmente interessante.

Il problema è che la A.I.M è associata a molti antagonisti, quindi gli sviluppatori potrebbero aver preso ispirazione da più fonti. Ora come ora è difficile immaginare chi possa essere il fulcro dell’organizzazione anti-eroi, ma forse nel giro di qualche mese potremo scoprirlo.

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Diteci, cosa ne pensate del gioco? Per ora vi sta convincendo, oppure avete dei dubbi su quello che Crystal Dynamics sta creando?