Marvel’s Avengers: nuovi personaggi svelati dai set LEGO?

Marvel’s Avengers sarebbe dovuto essere uno dei grandi giochi di questa primavera, come ben sappiamo, ma purtroppo è stato rimandato fino al prossimo autunno per permettere agli sviluppatori di ultimare i lavori con calma e perfezionare il gioco. Ovviamente questo ha comportato un rallentamento nella campagna promozionale e per lungo tempo siamo rimasti senza nuove informazioni. Anche adesso non abbiamo novità da parte di Square Enix e di Crystal Dynamics, ma comunque possiamo scoprire qualcosa di nuovo grazie ai LEGO.

Sono infatti disponibili online nuove immagini di set LEGO che potrebbero aver indicato nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco. Per ora, sappiamo che avremo a che fare con Hulk, Iron Man, Vedova Nera, Captain America e Thor, senza dimenticare Kamala Khan e Ant-Man: quest’ultimo, già sappiamo, sarà legato a un aggiornamento post-lancio; non sarà inoltre l’unico, in quanto il gioco sarà supportato per lungo tempo.

It's unknown whether these characters will appear in the main game, and what role they would take, but it's safe to assume they will be added in the future. — James Sigfield (@Jsig212James) April 28, 2020

Chi altro potrebbe essere introdotto? Basandoci sui set LEGO questi potrebbero essere Loki (come cattivo?), Pantera Nera, War Machine, Captain Marvel e Occhio di Falco. Ovviamente si tratta di una supposizione ed è possibile che il set LEGO non legato al 100% alla scelta del cast effettuata da Crystal Dynamics.

Purtroppo per ora non possiamo saperlo, quindi non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni. Diteci, voi cosa ne pensate? Quali personaggi vorreste all’interno di Marvel’s Avengers?