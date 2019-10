Marvel’s Avengers: svelato un nuovo personaggio giocabile

Durante il New York Comic Con 2019 Square Enix ha annunciato un nuovo personaggio giocabile per l'attesissimo Marvel's Avengers.

Uno dei titoli più ambiziosi del prossimo anno è sicuramente Marvel’s Avengers, con Square Enix e Crystal Dynamics che sono chiamate a rispettare le altissime aspettative non solo di un grande stuolo di videogiocatori, ma anche dei tantissimi fan Marvel.

Proprio per alzare nuovamente la posta in gioco lo studio dietro il progetto ha recentemente deciso di annunciare un nuovo personaggio giocabile per il titolo, il tutto direttamente dal New York Comic Con 2019.

Did you hear the big news out of the @MarvelGames panel at NYCC 2019? @CrystalDynamics is ecstatic to reveal that Kamala Khan will join Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk, & Captain America as a playable character in an original Avengers story. pic.twitter.com/DIf6F8GczM — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) October 4, 2019

Ad aver ricevuto tale onore non è stato però incredibilmente un grosso nome, com’era invece lecito aspettarsi, ma bensì Kamala Khan, un’eroina dalla genesi decisamente recente. Kamala Khan ha infatti fatto il suo esordio nell’universo Marvel solamente nel 2013, comparendo nel quattordicesimo volume di Captain Marvel. Degno di nota è infine il fatto che si tratta del primo personaggio di origini islamiche ad ottenere una serie tutta sua in casa Marvel.

In ogni caso Kamala Khan sarà un personaggio giocabile in Marvel’s Avengers e per celebrare tale annuncio è stato rilasciato un trailer a riguardo. Potete trovarlo comodamente qui sopra nel tweet; vi avvertiamo però: contiene grosse anticipazioni su quella che sarà la trama dell’opera.

Marvel’s Avengers promette in ogni caso bene: come riporta infatti anche la nostra anteprima, che potete trovare qui, a fronte di alcuni problemi, il titolo “ha una struttura ambiziosa, potenzialmente vincente.”

Marvel’s Avengers arriverà sul mercato il prossimo 15 maggio 2019 ed è attualmente atteso su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.

Che ne pensate di questa notizia, il titolo vi ispira o fino ad ora non è riuscito a dirvi nulla? Conoscevate già Kamala Khan o è la prima volta che sentite parlare della particolare eroina Marvel? Fateci sapere che ne pensate del progetto direttamente nei commenti!