Marvel’s Avengers: Crystal Dynamics si aspettava le polemiche sui volti

Uno dei titoli più attesi da oramai diversi anni è sicuramente Marvel’s Avengers, con il titolo di Crystal Dynamics che, dopo essere rimasto avvolto nel mistero per diverso tempo, ha solo recentemente deciso di mostrarsi al grande pubblico in tutto il suo splendore.

Diversi aspetti dell’attesa opera non sono andati però completamente giù a numerosi fan, che hanno trovato da ridire soprattutto per quanto riguarda i volti dei vari supereroi. Una polemica di cui Crystal Dynamics sentiva il sentore da ben prima dell’annuncio ufficiale.

Il creative director dello studio, Shaun Escayg, ha infatti dichiarato a riguardo in un’intervista: “Sapevamo che sarebbe stata una sfida, del resto andavamo incontro ad oltre 10 anni di film. Lo sapete, le persone poi dimenticano in fretta ma anche quando uscì la prima opera al cinema ci fu lo stesso problema. Alla gente spesso non piace il volto dei supereroi e quindi sapevamo quello a cui stavamo andando incontro fin dall’inizio.”

Escayg ha poi aggiunto, focalizzandosi maggiormente sul titolo: “Il focus del nostro progetto era però quello di ricreare una storyline originale, che fosse in linea con il DNA dei vari personaggi dei fumetti e che ci permettesse di ricreare qualcosa di simile sotto forma di videogioco.”

Marvel’s Avengers è attualmente atteso per il prossimo 15 maggio 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Che ne pensate di questa notizia e di quanto dichiarato da Crystal Dynamics? Che ne pensate dei volti scelti dalla celebre software house per i supereroi Marvel, sono di vostro gradimento? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.