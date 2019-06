Marvel’s Avengers è il progetto più ambizioso di Crystal Dynamics

Scott Amos, il boss di Crystal Dynamics, ha svelato in un'intervista l'importanza di Marvel's Avengers per la software house.

Uno dei titoli più attesi dell’E3 2019 appena conclusosi è sicuramente stato Marvel’s Avengers. Intorno al titolo di Crystal Dynamics si era infatti accumulato un discreto hype nei mesi precedenti all’evento e la conferenza di Square Enix alla celebre kermesse di Los Angeles ha finalmente svelato qualche dettaglio in più sull’atteso titolo.

A parlare ulteriormente di Marvel’s Avengers e dell’importanza del progetto per Crystal Dynamics è stato Scott Amos, il boss della software house, in una lunga intervista. I lavori sull’atteso titolo sembrano infatti essere decisamente imponenti.

Amos ha infatti dichiarato: “Dal nostro punto di vista è la cosa più grande a cui abbiamo mai lavorato. Allo stadio attuale abbiamo 5 software house che lavorano sul titolo: Crystal Dynamics a Redwood Shores, un nuovo studio a Bellevue chiamato Crystal North West, Nixxes, Eidos Montreal e Square Enix Japan.”

Il grande numero di società in ballo ha ovviamente costretto la software house a cambiare il proprio processo produttivo. Amos ha difatti affermato: “Abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di lavorare e la nostra organizzazione come team. Abbiamo assunto esperti, come il nostro creative director Shaun Escayg e Dave Fifield, game director che si occuperà del multiplayer di Marvel’s Avengers.”

Chiosa finale sul ruolo di Marvel all’interno dell’operazione. “Ci hanno uniti come un team unico, parliamo con loro ogni giorno. Mandiamo quotidianamente a loro i nostri progressi sul progetto e i loro feedback ci aiutano a migliorare Marvel’s Avengers” ha infatti concluso il boss di Crystal Dynamics.

Che ne pensate delle parole di Scott Amos, il trailer di Marvel’s Avengers rilasciato all’E3 2019 vi ha convinto? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti.