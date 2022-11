Brian Wagoner, lead designer di Marvel’s Avengers, è stato rimosso dal suo ruolo di rappresentante pubblico del titolo, da Crystal Dynamics. Questa scelta è dovuta ad alcuni precedenti tweet offensivi che ha condiviso pubblicamente, in seguito aspramente criticati dalla community.

It’s incredibly disappointing to see language & views from employees that don't align with our studio values. We apologize to our community & coworkers who are rightfully upset by the content. Brian will no longer be a studio spokesperson or communicating about studio projects. https://t.co/yBWIxwviuL — Crystal Dynamics (@CrystalDynamics) November 22, 2022

Anche se la loro pubblicazione risale circa al 2011, il contenuto di questi post ha continuato ad essere oggetto di critiche e discussioni anche in seguito alla loro cancellazione, molti anni dopo, per via delle frasi omofobe, razziste e trumpiste.

Il lead designer di Marvel’s Avengers si è comunque scusato con tutti per le sue parole sul web, assumendosi “la piena responsabilità per il dolore che hanno causato ai miei follower, alla comunità e a coloro con cui lavoro”, riferendo di essere cresciuto molto a seguito di questa esperienza, e imparando una lezione che lo ha reso un uomo migliore ad oggi: “Capisco se non potete accettare le mie scuse a causa del dolore che ho causato. Lo farò, continuerò ad ascoltare, imparare e lavorare per migliorare me stesso”.

Negli anni Brian Wagoner era diventato il portavoce di Marvel’s Avengers (entrò nell’azienda intorno al 2021, in un momento estremamente delicato per il videogioco), rappresentando la sua immagine a livello pubblico su tutti i fronti. A seguito di quanto successo sul suo profilo, però, Crystal Dynamics ha deciso di rimuoverlo definitivamente dal suo ruolo: “È incredibilmente deludente vedere il linguaggio e le opinioni dei dipendenti che non sono in linea con i valori del nostro studio. Ci scusiamo con la nostra community e i colleghi che sono giustamente sconvolti dal contenuto. Brian non sarà più un portavoce dello studio né lascerà informazioni sui progetti futuri”.

Al momento non è stato ancora reso noto se verrà rimosso anche dalla sua posizione interna all’azienda, dato che Crystal Dynamics non ha risposto in questo senso. Non ci resta, quindi, che attendere nuovi dettagli in merito alla faccenda.