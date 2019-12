Marvel’s Avengers: spiegata la differenza tra missioni single player e missioni co-op

Square Enix e Crystal Dynamics sono al lavoro su Marvel’s Avengers da tempo ormai e, dopo averlo svelato completamente all’E3 2019, hanno iniziato a condividere di mese in mese nuove informazioni. Sappiamo già che ci saranno missioni in single player e missioni dedicate alla cooperativa, ma ora, tramite la pagina Twitter ufficiale dedicata al gioco, il team spiega in poche parole qual è la differenza.

I giocatori di Marvel’s Avengers potranno scegliere due tipi di missioni: le “Hero Mission“, ovvero quelle single player che compongono la compagna principale e ci permetteranno di scoprire la trama del gioco, e le “Warzone Mission“, ovvero quelle dedicate alla cooperativa e assolutamente opzionali (massimo quattro giocatori, ma si possono affrontare anche da soli).

Il giocatore potrà usare l’elivelivolo Chimera come base dal quale selezionare le missioni, radunare il proprio team multigiocatore e personalizzare i propri eroi di Marvel’s Avengers, sia a livello estetico che potenziandone le capacità. Attualmente il team confermato è composto da nomi molto noti ai fan, come Hulk, Thor, Captain America, Vedova Nera, Ms. Marvel (Kamala Khan) e, tramite espansione post-lancio, Ant-Man.

Sappiamo infatti che dopo il lancio gli sviluppatori continueranno a supportare Marvel’s Avengers con espansioni e contenuti aggiuntivi dedicati a nuovi eroi e a sequenze di trama dedicate. Per ora non sappiamo quanto saranno regolari e quanto contenuto effettivo proporranno, ma è certamente positivo che il team voglia espandere il mondo di gioco con tante novità. Diteci, quali personaggi vorreste vedere inseriti? Quelli già apparsi sul grande schermo, oppure apprezzereste avere l’occasione di (ri)scoprire quale supereroe meno noto al grande pubblico?

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.