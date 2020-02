Marvel’s Avengers: svelata una skin classica di Thor

Da quando è stato mostrato per la prima volta durante lo scorso E3, Marvel’s Avengers è stato criticato molto da diversi giocatori. Uno dei principali motivi riguardò il design dei personaggi, che a detta di molti è risultato essere poco convincente fin dall’inizio. Nell’arco dei mesi Crystal Dynamics ha lavorato molto per migliorare il titolo seguendo il feedback riscontrato, e nonostante il gioco sia stato rinviato, il team di sviluppo ci tiene a tenere aggiornati gli appassionati con diverse novità.

Recentemente è stato svelato uno dei costumi classici che sarà disponibile nel gioco. Il tutto è stato pubblicato tramite l’account Twitter ufficiale di Marvel’s Avengers, dove è stato rivelato un nuovo costume per Thor chiamato: “Asgard’s Might”. il costume vede il Dio del tuono indossare un mantello rosso e un elmo alato, con diverse placche metalliche incorporate nel suo petto. Tutti questi dettagli combinati richiamano le prime storie del personaggio creato da Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby sulle testate Marvel Journey into Mystery.

The winged helmet, chest installations, and red cape were Thor's trademark from his origins. The Asgard's Might outfit harkens back to Thor's earliest days, when he appeared in the Journey into Mystery comics. Raise your hammer if you've read the series! ⚡️#EmbraceYourPowers pic.twitter.com/4gxXqQ7Ney

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) February 22, 2020