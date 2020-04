Marvel’s Avengers: il trailer giapponese mostra alcune scene inedite

Inutile girarci troppo attorno, Marvel’s Avengers non è nato sotto la migliore delle stelle. Nonostante la saga cinematografica degli Avengers abbia saputo mettere in mostra numeri da capogiro, il titolo di Square Enix ha sofferto per uno sviluppo quantomeno travagliato che ha infine portato a una presentazione ufficiale non proprio esaltante. Il primo trailer pubblicato per il pubblico, invece che aumentare a dismisura l’hype, ha fatto scemare l’interesse di molti, un’esperienza che in quelle preliminari fasi ludiche mostrate non aveva saputo esattamente conquistare il popolo videoludico, rimasto freddino fino ad oggi.

Il team di sviluppo sembra però credere molto nel progetto e Square Enix non è certo l’ultima arrivata nell’industria – dopotutto, basti pensare al recentissimo Final Fantasy VII Remake che sta facendo impazzire i fan -, quindi in molto restano fiduciosi, sicuri del fatto che alla fine dei conti il gioco riuscirà a rivelarsi all’altezza delle aspettative. Ebbene, recentemente la società nipponica ha pubblicato un primo trailer della sua creatura doppiato in giapponese, video che in realtà è lo stesso che già potemmo visionare tutti quanti noi tempo addietro.

Al contempo, però, il video promozionale che potete guardare poco sopra si caratterizza come versione espansa di quello giunto in Occidente e, conseguentemente, caratterizzato da alcune fasi ludiche inedite decisamente interessanti e che contribuiscono a fare un po’ di luce sul progetto. Ciò che si continua a evincere dalle fasi di gameplay mostrate può riassumersi in un combat-system solido e variegato che, nonostante un level design che parrebbe offrire poca libertà di movimento, sembrerebbe essere in grado di regalare numerose possibilità grazie al ben diversificato gruppo d’eroi che potremo impersonare giocando.

Insomma, i dubbi restano ancora tanti e il modo di presentare Marvel’s Avengers continua a non far gridare al miracolo, con molti utenti che ritengono Square Enix assai carente sotto il profilo comunicativo. Noi, dal canto nostro, non possiamo far altro che attendere la produzione con estrema curiosità, speranzosi di poterci ritrovare tra le mani un prodotto di qualità e capace d’intrattenere per tutta la sua durata.