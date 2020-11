Marvel’s Avengers: vendite deludenti e difficoltà per Square Enix

Pubblico e critica avevano accolto con entusiasmo la rivelazione di Crystal Dynamics in merito al suo prossimo titolo dedicato ai celebri Vendicatori della Marvel. A giudicare dalla fama di cui godevano gli Avengers, soprattutto al livello cinematografico, il gioco si preannunciava un grande successo, creando molto hype nel pubblico videoludico. Ma gradualmente qualcosa ha convinto sempre meno i giocatori, come la scelta di Crystal Dynamics di rendere Marvel’s Avengers un “Game As A Service” – ovvero un titolo pensato per portare un guadagno anche nel lungo termine grazie alle microtransazioni – con una beta non propriamente convincente.

Marvel’s Avengers è uscito il 4 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC. In poco più di un mese, ha venduto oltre 2 milioni di copie digitali, ma era ancora presto per esultare visto che progressivamente il pubblico videoludico si è manifestato sempre meno interessato al titolo, allontanandosi dal gioco. Tutto questo si è riversato in uno sconcertante calo nelle vendite.

Secondo i dati forniti da David Gibson – il cofondatore di Astris Advisory Japan, azienda il cui compito è quello di fornire informazioni uniche provenienti dai migliori analisti del mercato – le vendite di Marvel’s Avengers sono state inferiori al previsto, pari al 60% delle stime iniziali, insufficienti a ricoprire il costo dell’investimento del progetto, che si aggira tra i 170 e i 190 milioni di dollari.

L’allontanamento dell’utenza, inoltre, ha portato poi alla decisione da parte degli sviluppatori di posticipare l’uscita dei DLC al 2021. L’auspicio è che ci possa essere una ripresa per Marvel’s Avengers, come precedentemente è successo anche con altri titoli. Al momento, Square Enix non si è esposta. Non è da escludere che nei prossimi giorni vedremo sconti che renderanno più appetibile il prezzo del gioco e magari anche l’arrivo di nuovi contenuti che migliorino la qualità dell’esperienza per i giocatori, sperando che questo basti perché se i risultati non dovessero migliorare, non è da escludere una cessazione anticipata del supporto Marvel’s Avengers. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.