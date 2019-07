Marvel’s Avengers: un leak svela un video gameplay del Comic-Con

Marvel's Avengers è stato mostrato al Comic-Con di San Diego: ora, tramite un leak abbiamo modo di vedere la demo messa a disposizione.

Durante l’E3 2019 abbiamo avuto finalmente modo di scoprire i primi dettagli su Marvel’s Avengers, il nuovo gioco dedicato ai Vendicatori più potenti della Terra, in sviluppo presso gli studi di Crystal Dynamics (con il supporto di altri team di Square Enix). Alla kermesse losangelina abbiamo avuto la possibilità di scoprire che si tratta di un gioco d’azione con elementi coop (ma solo per le missioni secondarie) al quale saranno aggiunti nuovi eroi e nuove campagne dopo l’uscita.

In questi giorni, inoltre, Marvel’s Avengers ha fatto parte della line-up del Comic-Con di San Diego. In entrambi i casi, però, non sono stati rilasciati video di gameplay, quindi noi giocatori abbiamo dovuto accontentarci di immaginare come sarà controllare Hulk, Thor e compagni. Ora, però, abbiamo modo di vederlo con i nostri occhi grazie a un video off-screen rilasciato tramite leak. Ovviamente la qualità non altissima e l’inquadratura della telecamera tende a perdere lo schermo, ma comunque ci permette di vedere i Vendicatori dare battaglia.

Il video inizia con Thor che sfrutta, ovviamente, il proprio martello per colpire gli avversari. Può anche lanciarlo e richiamarlo, oppure bloccare i nemici contro i muri, con una mossa che ricorda abbastanza l’attacco di Kratos con l’ascia congelante dell’ultimo God of War. Ogni eroe avrà anche i propri attacchi speciali e Thor è in grado di scatenare una tempesta di fulmini.

Poi viene il turno di Iron Man che, dopo un inseguimento aereo dal taglio molto classico (tra spari e schivate laterali) si esibisce nel combattimento ravvicinato. Infine c’è qualche attimo di Hulk, che spacca tutto come suo solito. Questo leak anticipa di molto il reveal ufficiale, che avverrà alla Gamescom, ovvero nella settimana tra il 26 e il 30 agosto.

Il Comic-Con ci ha comunque fatto dono di informazioni ufficiali sul gioco. Per iniziare, è stato dichiarato che ogni supereroe avrà moltissimi costumi tra i quali scegliere. Inoltre, è stata confermata una Collector’s Edition creata in collaborazione con Gentle Giant: sarà infatti presente una statua in PVC di Captain America alta 30 centimetri e dipinta a mano. Infine, è stato rivelato che la versione PS4 avrà contenuti esclusivi, ad esempio sarà possibile accedere alla beta in anticipo (altri bonus saranno svelati più avanti).

Diteci, cosa ne pensate del video di gameplay di Marvel’s Avengers? Durante l’E3 2019 abbiamo avuto modo di vedere in azione il gioco e vi abbiamo raccontato cosa ne pensiamo nella nostra anteprima!