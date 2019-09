Marvel’s Avengers: un video mostra poteri, armatura e costumi di Iron Man

L’attesa per Marvel’s Avengers è ancora lunga, ma di mese in mese c’è la possibilità di scoprire nuovi dettagli sul gioco di Square Enix e Crystal Dynamics. Ora, tramite le pagine social di Marvel’s Avengers, possiamo scoprire qualcosa in più su Iron Man.

Il video, che trovate nel tweet qui sotto, mostra la scheda del personaggio. Possiamo vedere i dettagli su Tony Stark, sia in termini di caratteristiche fisiche che psicologiche. Poi è il turno di alcuni dei costumi che troveremo nel gioco (gli sviluppatori di Crystal Dynamics promettono molta varietà). Infine possiamo vedere alcune delle mosse speciali e dei poteri di Iron Man. Marvel’s Avengers di certo dà l’impressione di essere spettacolare, dal punto di vista grafico.

Flying in for the spotlight is the inventor and tech wunderkind – Iron Man! With his genius-level intellect, masterful engineering skills, and witty remarks, Tony Stark has a solution for every problem – except maybe himself. pic.twitter.com/muJbenuBtq

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 13, 2019