Marvel’s Guardians of the Galaxy aveva un modalità in più, ma è stata cancellata

Marvel’s Guardians of the Galaxy è stato uno degli annunci più apprezzati ed inaspettati dello scorso E3 2021. Dopo un titolo dedicato ai Vendicatori, anche i Guardiani della Galassia hanno un loro videogioco in uscita a breve. Durante la conferenza digitale Square Enix abbiamo avuto l’occasione di vedere già molto del nuovo titolo targato Eidos Montreal, ma ad oggi, scopriamo che il progetto sui Guardiani Marvel aveva in principio anche un’altra modalità che è poi stata cancellata dal prodotto finale.

Ora, è emersa online una prova interessante che sottolinea il fatto che Marvel’s Guardians of teh Galaxy in principio presentava un elemento multiplayer che, ad un certo punto durante lo sviluppo è stato cancellato. La prova si trova all’interno del profilo LinkedIn di Simon Larouche (sviluppatore che ora è passato a Guerrilla Games), il quale menziona una modalità multiplayer nel gioco dei Guardiani della Galassia che, come sappiamo, non è presente nel gioco.

Marvel’s Guardians of the Galaxy uscirà il prossimo 26 ottobre 2021 e sappiamo che i giocatori saranno in grado di controllare solamente il leader dello strambo team male assortito: Star Lord. Durante il gioco, tuttavia, le scelte narrative potranno avere un impatto su tutti membri della squadra, ed è stato dimostrato che i giocatori potrebbero essere in grado di utilizzare altri personaggi per alcuni attacchi speciali.

Eidos Montreal ha dichiarato che il titolo non avrà alcun DLC e nessun tipo di microtransazioni integrate. Non sappiamo se il multiplayer sia stato cancellato dopo aver visto come Marvel’s Avengers non sia riuscito pienamente a fare breccia nel cuore degli appassionati, e se la scelta da parte del team di cancellare tale modalità sia stata frutto di altre complicazioni a noi non note al momento.