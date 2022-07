2K Games e Firaxis stanno ormai ultimando i lavori sul nuovo strategico con protagonisti gli eroi della Marvel e i trailer continuano a mostrare nuovi personaggi. Doctor Strange, nello specifico, sarà un membro fondamentale del roster di Marvel’s Midnight Suns, come si evince dal video di gameplay pubblicato per presentare il personaggio. Inoltre, tutti coloro che prenoteranno il titolo, riceveranno una skin esclusiva dedicata proprio allo stregone e chiamata Doctor Strange Defenders Skin.

Marvel's Midnight Suns

Dopo i trailer dedicati a Captain America, Iron Man e Spider-Man, tocca dunque a Doctor Strange mettersi in mostra in un’analisi dettagliata delle sue caratteristiche e abilità. Doctor Strange viene descritto come l’unità di supporto perfetta, visto che grazie ai suoi incantesimi è in grado di guarire se stesso e i suoi compagni di squadra, aumentare l’efficacia degli attacchi e sferrare al contempo potenti colpi. In Marvel’s Midnight Suns, inoltre, il personaggio potrà rendere temporaneamente invulnerabili gli alleati o se stesso.

Inoltre, gli sviluppatori, all’interno del trailer, descrivono una delle meccaniche più interessanti di Marvel’s Midnight Suns. Sembra infatti che durante il gioco sarà fondamentale ottenere il maggior numero possibile di punti eroismo, i quali saranno fondamentali per avere successo nelle battaglie. A proposito di questo, Doctor Strange sarà dotato di alcune abilità che permetteranno un accumulo costante di punti eroismo, rendendolo così una parte fondamentale di ogni team.

Dotato di diversi outfit, Strange rappresenta il punto di collegamento fra l’universo Marvel tradizionale e quello mistico, su cui si focalizzerà la campagna di Marvel’s Midnight Suns. Il titolo, sviluppato da 2K Games e Firaxis su licenza della Disney è in uscita per il 7 ottobre 2022 e, pur mantenendo alcune dinamiche simili, non commetterà gli stessi errori di XCOM. Ad affermarlo è lo stesso Jake Solomon, il quale ha ricoperto un ruolo rilevante nello sviluppo di entrambi i titoli.