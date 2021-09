Marvel’s Midnight Suns: gameplay del nuovo gioco mostra gli eroi in azione

Marvel’s Midnight Suns era stato rivelato durante l’Opening Night Live del Gamescom 2021, ma recentemente è stato diffuso due trailer che hanno svelato il gameplay e ulteriori dettagli riguardo il nuovo gioco Marvel pubblicato da 2K e sviluppato da Firaxis, famosi sviluppatori di titoli strategici come XCOM e Civilization.

Si era tanto parlato nei mesi scorsi del nuovo gioco Marvel creato dagli sviluppatori di XCOM, e alla fine è arrivato Marvel’s Midnight Suns, un titolo che certamente ha sorpreso tutti per essere abbastanza distante dal gioco a turni sci-fi che tutti pensavamo. Il team di Firaxis ha creato sicuramente qualcosa di interessante unendo la sua esperienza nei videogiochi di strategia a turni con l’immaginario Marvel. Il nuovo trailer ha mostrato un misto di sequenze cinematiche con frammenti di gameplay che hanno acceso la curiosità di molti videogiocatori di giochi di strategia e degli appassionati di supereroi.

Dai video pubblicati si può avere una panoramica generale sul gameplay di Marvel’s Midnight Suns: sequenze esplorative dietro le spalle del proprio avatar come accade con King’s Bounty II (recensione qui), carte collezionabili da utilizzare durante i combattimenti per azionare poteri e abilità eroiche, battaglie a turni piene di effetti speciali e superpoteri. A differenza degli altri giochi di Firaxis, Marvel’s Midnight Suns sembra essere scorporato da un sistema di combattimento su griglia pur mantenendo le caratteristiche di un RPG tattico dove contano molto le distanze e i “punti azione“. Firaxis in tal proposito parla di un “gioco tattico molto personalizzabile” con un profondo impianto RPG. I combattimenti sono gestiti tuttavia da solo 3 eroi, su cui combinare uan selezione randomica di carte. Non manca un hub centrale alla XCOM dove il giocatore può probabilmente potenziare il proprio mazzo di carte, pianificare le prossime missioni sul campo di battaglia e approfondire i propri rapporti con gli altri supereroi.

Sembrano davvero tanti i supereroi Marvel inclusi nel gioco: sono visibili Iron Man, Capitan America, Wolverine e Dr Strange tra i più celebri. La trama è incentrata sul combattere forze demoniache provenienti dall’Underworld e capeggiate da Lilith, la madre dei demoni. Scopo dell’antagonista è far rivivere il suo maestro Cthon, un essere che sembra somigliare molto al Cthulhu dei racconti di H.P. Lovecraft. Il giocatore vestirà i panni di “The Hunter“, il primo supereroe Marvel completamente personalizzabile. Marvel’s Midnight Suns uscirà nel mese di marzo 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. I preorder apriranno il 7 settembre 2021 e daranno come bonus una skin esclusiva di Nightstalker.